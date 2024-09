Meteo: forte maltempo in arrivo! Rischio criticità e clima pienamente autunnale

L’intensa perturbazione giunta a inizio settimana abbandona definitivamente l’Italia, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento e ad una breve fase di stabilità atmosferica. La massa d’aria più fresca alle sue spalle sta portando le temperature verso valori più vicini alla norma e dunque in linea con la fine dell’estate, dopo un lungo periodo abbondantemente e costantemente sopra la media.

Nella giornata odierna (mercoledì 11 settembre), tuttavia, una nuova e altrettanto intensa perturbazione (la n.4 del mese) di origine nord atlantica si avvicinerà alle Alpi, determinando un progressivo incremento dell’instabilità, segnale di un peggioramento che, tra giovedì 12 e venerdì 13, coinvolgerà tutto il nostro Paese, con un altro carico di ingenti precipitazioni, anche sotto forma di forti temporali e con possibili nubifragi, insieme ad un marcato calo delle temperature. Attenzione, dunque alle probabili criticità.

Entro la fine di venerdì in molte regioni si piomberà in un clima autunnale, con temperature di diversi gradi sotto la media e la probabile breve comparsa della neve sotto i 2000 metri nelle Alpi orientali. Saranno anche giornate molto ventose, con raffiche di burrasca e con i mari fino a molto mossi o agitati. La tendenza più probabile per il fine settimana vede un progressivo miglioramento, ma con temperature ancora autunnali.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 11 settembre)

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con annuvolamenti modesti e temporanei, più probabili nel pomeriggio in prossimità delle zone montuose. Al Nord cielo nuvoloso sin dal mattino all’estremo Nord-Est con isolate piogge tra Veneto orientale e Friuli.

Nel corso della giornata tendenza ad un aumento delle nuvole sulla maggior parte dei settori: dal tardo pomeriggio i primi rovesci o temporali su Valle d’Aosta, nord del Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli. In serata e nella notte fenomeni in intensificazione ed estensione verso le coste dell’alto Adriatico, il Piemonte orientale, la Liguria di levante e l’alta Toscana. Temperature massime al più in leggero calo al Nord: valori per lo più compresi fra 25 e 30 gradi. Venti: forte Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 12 settembre

Tempo instabile o perturbato sin dal mattino, con piogge, rovesci e temporali sparsi, su Lombardia orientale, regioni di Nord-Est, Levante ligure, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, in parziale estensione al medio Adriatico nel pomeriggio. Nevicate oltre 1700-1900 metri sulle Alpi orientali. Fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi, colpi di vento e grandinate. In serata le precipitazioni raggiungono la Campania. Tempo in prevalenza asciutto e con alcune schiarite al Nord-Ovest.

Temperature massime in deciso calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; ancora punte intorno o poco sopra i 30 gradi su medio Adriatico e al Sud. Venti in notevole rinforzo, settentrionali su Alpi e Val Padana, di Libeccio altrove.