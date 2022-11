Meteo, forte maltempo al Sud! Attenzione: venti burrascosi e rischio nubifragi

Al via l’ultimo weekend di novembre nel segno del maltempo autunnale sull’Italia, alle prese con la perturbazione n.9 del mese, associata ad una circolazione ciclonica in approfondimento sul mar Tirreno e in spostamento, nelle prossime 24-36 ore, verso il Canale di Sicilia. Direttamente coinvolte, ancora una volta, le regioni peninsulari e insulari, marginalmente l’Emilia Romagna. Oltre alle precipitazioni localmente intense, massima attenzione ai venti di burrasca e ai mari fino a molto agitati. Lato piogge, non escludiamo il rischio di nubifragi, in particolare nelle prime ore di domenica 27 novembre in Calabria.

Domenica il maltempo si concentrerà all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma con un miglioramento atteso in serata. Nel frattempo, l’afflusso di aria più fredda da nordest favorirà un raffreddamento, a partire da domenica, dalle regioni orientali e dalla val padana. Il finale del mese si conferma turbolento: dopo una brevissima tregua, la perturbazione n.10 investirà l’Italia tra la notte di lunedì 28 novembre e mercoledì 30: l’evoluzione in tal senso resta incerta. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per sabato 26 novembre

Al Nord tempo soleggiato, salvo una residua nuvolosità all’estremo Nordest e le ultime piogge in mattinata su Emilia orientale e Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con piogge diffuse, rovesci e locali temporali su medio Adriatico, Umbria, Lazio, regioni meridionali e Sicilia, localmente intensi. Dal pomeriggio rasserena in Toscana; schiarite su Marche, Umbria, alto Lazio e Sardegna. Dalla sera e poi nella notte i fenomeni si concentrano al Sud, intensificandosi nei settori ionici. Sull’Appennino centrale quota neve intorno a 1200-1400 m.

Temperature massime in lieve calo al Nordest e sulle centrali adriatiche. Venti da moderati a burrascosi su mari e regioni centro-meridionali, a rotazione ciclonica, con raffiche localmente di tempesta fino a 90-100 Km/h. Mari: fino ad agitati quelli attorno alla Sardegna, da mossi a molto mossi tutti gli altri.

Le previsioni meteo per domenica 27 novembre

Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria, sulle coste campane e sulla Sardegna tempo soleggiato, salvo velature in transito nella seconda parte della giornata. Sulle centrali adriatiche nuvolosità variabile, qualche schiarita e tempo asciutto. Nel resto del Sud e sulla Sicilia tempo inizialmente perturbato, con precipitazioni diffuse, localmente intense e con rischio nubifragi su bassa Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, in esaurimento ovunque dalla sera.

Temperature minime in calo al Nord, vicine allo zero all’alba. Massime in diminuzione in val padana, in ulteriore lieve flessione lungo l’Adriatico. Venti nord-orientali burrascosi all’estremo Sud con mari molto agitati.