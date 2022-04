Meteo, fino al weekend sole e clima mite. Poi nuove piogge

La perturbazione che ha attraversato le regioni settentrionali si allontanerà dal nostro Paese, favorendo così il ritorno a condizioni di tempo stabile anche al Nord. Prende il via quindi una fase anticiclonica su tutta l’Italia che durerà fino al weekend, con sole, clima mite e temperature in aumento, con valori primaverili e in molti casi superiori alla norma.

L’evoluzione per il fine settimana del primo maggio è affetta ancora da ampi margini di incertezza, ma gli ultimi aggiornamenti mostrano il probabile arrivo di due perturbazioni: una raggiungerà il Nord, con delle precipitazioni soprattutto sulle Alpi; la seconda, più debole e proveniente dal Nord Africa, dovrebbe coinvolgere la Sicilia e l’estremo Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ più di nuvolosità al mattino in Liguria, in Pianura Padana e in Romagna; nel pomeriggio nubi in sviluppo sui rilievi del Nord-Est e lungo l’Appennino centro-settentrionale, ma con basso rischio di piogge.

Temperature massime in rialzo quasi ovunque e comprese tra 18 e 24 gradi. Venti deboli, con locali rinforzi di Maestrale in Adriatico e da est nel Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 28 aprile

Bel tempo in tutta Italia, con soltanto dell’innocua nuvolosità al Nord nella prima parte della giornata e delle velature in Sicilia.

Temperature massime in leggero calo nelle regioni del medio e basso versante adriatico, stazionarie o in lieve crescita altrove. Venti moderati di Maestrale o Tramontana sul medio e basso Adriatico e nello Ionio.