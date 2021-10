Meteo, fino al 27 ottobre forte maltempo con nubifragi al Sud e Sicilia

Fino a metà della prossima settimana proseguirà la fase di forte maltempo al Sud. Le precipitazioni tenderanno da martedì coinvolgere buona parte delle regioni centrali e il settore dell’alto adriatico. Nelle altre zone le condizioni del tempo saranno, invece, sicuramente più stabili.

Per il Sud quindi si prospetta una fase di marcato e continuo maltempo con gli effetti più vistosi in termini di accumulo di precipitazioni, soprattutto nei settori ionici specialmente tra Calabria e Sicilia dove entro mercoledì potrebbero accumularsi localmente anche più di 300 l/ m² con potenziali situazioni critiche.

Fase di forte maltempo fino al 27 ottobre

La fase piovosa sarà accompagnata anche da venti intensi innescati dalla profonda depressione centrata tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio che accompagna la perturbazione n.5. Per quanto riguarda le temperature non subiranno grosse variazioni rimanendo in generale vicine alla media o leggermente sotto sul versante adriatico e ionico.

Sempre da martedì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’estremo Nordovest per poi scivolare verso i mari di Ponente contribuendo a generare una nuova depressione che poi nei giorni successivi determinerà ancora condizioni di tempo instabile soprattutto al Centro-sud.