Meteo: fino al 21 dicembre temperature oltre la norma e tempo asciutto. Cosa cambia verso Natale?

La settimana in arrivo, nella quale si verificherà il solstizio invernale e che ci condurrà al Natale, sarà caratterizzata da temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali. Sulla maggior parte delle regioni italiane non osserveremo alcun passaggio perturbato, questo sia per l’influsso dell’alta pressione forte sul medio oceano Atlantico, sia grazie alla protezione offerta dall’arco alpino.

Nel dettaglio, mercoledì 20 dicembre aumenta la nuvolosità sul Centro Nord dell'Italia ma senza piogge; possibili rovesci invece nell’estremo sud della Sicilia per effetto dell’area di bassa pressione sul mar Libico. Nelle ore più fredde, nebbie sulla Pianura Padana centro orientale e sul Salento. Venti di Maestrale in rinforzo sul mare di Sardegna. Per la giornata di giovedì 21 non sono attesi cambiamenti di rilievo: sul nostro Paese, dunque, il clima resterà mite con assenza di piogge significative.

Verso Vigilia e giorno di Natale con possibilità di giornate più ventose e il ritorno di piogge e nevicate: la tendenza meteo

L’evoluzione per gli ultimi giorni della settimana che ci condurrà a Vigilia e giorno di Natale, pur in un quadro di crescente incertezza, mostra l’intensificarsi delle correnti da nordovest e quindi giornate più ventose, in particolare Maestrale sulle isole ma sarà possibile anche intenso Foehn al Nord. Si profilano inoltre piogge e nevicate nelle aree alpine di confine e piogge a tratti anche nel settore del basso versante tirrenico. Temperature in possibile lieve calo, ma ancora relativamente miti.