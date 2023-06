Meteo: fino a venerdì 9 più sole sull'Italia, ma non mancheranno i temporali

Sull’Italia, almeno fino a venerdì 9 e al weekend, proseguirà la fase di tempo molto instabile a causa dell’assenza di anticicloni e della contemporanea persistenza di deboli aree di bassa pressione in grado di favorire lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Questi fenomeni, che continueranno ad essere più probabili sui rilievi e localmente anche nelle pianure del Nord, potranno risultare ancora localmente intensi e accompagnati talvolta da grandinate e raffiche di forte intensità.

In aggiunta, fra venerdì 9 e il fine settimana, un debole sistema nuvoloso (perturbazione n.3 di giugno) proveniente da ovest attraverserà le nostre regioni causando più che altro un incremento della nuvolosità.

Le temperature rimarranno intorno ai valori normali per il periodo o di poco inferiori, ma con tendenza a leggeri rialzi col passare dei giorni. Anche nel corso della prossima settimana sembra molto probabile la persistenza di questo tipo di circolazione atmosferica che da un lato manterrà condizioni di instabilità, dall’altro contribuirà a ostacolare la risalita delle masse d’aria torrida verso il Mediterraneo centrale, tenendo per il momento lontano il rischio di ondate di caldo.

Le previsioni meteo per giovedì 8

Al mattino locali rovesci in Friuli, parzialmente nuvoloso o velato nel resto d’Italia, con le schiarite più ampie sulle Alpi centrali e il settore adriatico. Dalla tarda mattina, nel corso del pomeriggio e inizio serata probabile sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennini e pianure del Nord-Est; per lo più soleggiato in prossimità delle coste del Centro-Sud.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori nella media o leggermente sotto. Venti per lo più deboli, con rinforzi di Scirocco sulla Sardegna, di Maestrale intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per venerdì 9

Al mattino nuvoloso al Nord-Ovest e in Sardegna, con locali piogge sulle Alpi occidentali; maggiori schiarite nel resto d’Italia. Nel corso della giornata tendenza a un generale aumento della nuvolosità. Possibili isolati rovesci o brevi temporali sui rilievi del Nord, nella pianura padana occidentale, nell’ovest dell’Emilia, sull’Appennino centrale, nel Foggiano, in Sardegna, ma in estensione alle coste dell’alto Adriatico alla sera.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con massime per lo più comprese fra 24 e 29 gradi. Venti deboli, con locali rinforzi di Scirocco sui mari di ponente.