Meteo: fino a venerdì 23 dicembre un po' instabile. A Natale caldo anomalo non solo al Sud

La perturbazione numero 11 di dicembre che sta attraversando la nostra Penisola, porterà giovedì 22 qualche debole pioggia tra Liguria e Toscana e sulla Sicilia tirrenica. Anche venerdì 23 insisteranno le nubi, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, mentre sulle Alpi, lambite da un sistema frontale, sono previste deboli precipitazioni sulle zone di confine, nevose solo a quote di alta montagna.

Nel fine settimana di Natale, con l’espansione dell’alta pressione sub-tropicale, in tutto il nostro Paese prenderà il via una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiato sulle Alpi, al Centro-Sud e Isole, mentre nelle aree di pianura e sulle coste del Nord il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso, con possibili nebbie e foschie, condizioni quindi favorevoli all’accumulo degli inquinanti atmosferici. L’alta pressione trascinerà sull’Italia una massa d’aria molto mite, che darà luogo a temperature superiori alla media, con un caldo anomalo nelle Isole e al Sud, dove si potranno superare i 20 gradi, e condizioni termiche eccezionalmente miti anche in montagna.

Le previsioni meteo per giovedì 22 dicembre

Cielo generalmente poco nuvoloso su Alpi, pianura piemontese, Abruzzo, Molise, Puglia e versanti ionici. Da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso nel resto dell’Italia, con nebbie al mattino in Lombardia e successive schiarite pomeridiane; qualche pioggia tra Levante Ligure e Toscana e sulla Sicilia tirrenica. In serata nebbie in formazione in Emilia e Veneto.

Temperature minime in rialzo, tranne al Nord-Ovest; massime in aumento, con valori superiori alla norma, in particolare in Sicilia e Sardegna, dove saranno comprese tra 17 e 20 gradi. Venti moderati di Maestrale in Sardegna e Sicilia; mossi i mari intorno alla Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 23 dicembre

Nubi basse e nebbie in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno; nuvoloso o molto nuvoloso anche su Levante Ligure, regioni tirreniche e Umbria, con deboli piogge o pioviggini in Toscana e Calabria. Locali precipitazioni in Valle d’Aosta e sulle Alpi centrali, nevose solo a quote elevate. Maggiori schiarite sul medio Adriatico, nel resto del Sud e Isole.

Temperature in ulteriore lieve rialzo ovunque. Venti occidentali moderati o tesi sui mari di ponente, di Maestrale nel Canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi, tranne l’Adriatico e lo Ionio.