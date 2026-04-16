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Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove

La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
Tendenza16 Aprile 2026 - ore 10:49 - Redatto da Meteo.it
Tendenza16 Aprile 2026 - ore 10:49 - Redatto da Meteo.it

L’evoluzione per domenica 19 aprile sul Nord Italia resta ancora alquanto incerta rispecchiando in pieno le caratteristiche della stagione primaverile: le attuali proiezioni modellistiche mostrano un possibile peggioramento per il passaggio sull’Europa centrale di una perturbazione atlantica che riuscirà in parte a coinvolgere anche le nostre regioni settentrionali (perturbazione n. 3 del mese di aprile). Tuttavia, l’entità e i dettagli di tale peggioramento restano incerti e necessitano di ulteriori aggiornamenti.

Al momento l’evoluzione più probabile mostra l’arrivo dei primi rovesci o temporali sulle zone montuose alpine e ed appenniniche e un successivo possibile coinvolgimento, più verso sera-notte della pianura padana e delle coste adriatiche. Al Centro-Sud non avremo cambiamenti, con l’alta pressione che continuerà a dominare e a garantire una domenica stabile e ben soleggiata. I venti saranno ovunque di debole intensità. I mari del Sud potranno risultare anche localmente un po’ mossi; generalmente calmi saranno invece i mari del Centro-Nord e quelli intorno alla Sardegna.

Il clima resta mite e primaverile con temperature oltre la norma: le massime pomeridiane faranno registrare valori per lo più tra 20 e 25 gradi con punte anche leggermente superiori.

Nei primi giorni della prossima settimana possibile atmosfera instabile al Centro-Nord: la tendenza meteo

Anche l’evoluzione per i primi giorni della prossima settimana mostra ancora ampi margini di incertezza. In generale le condizioni meteo saranno condizionate da una atmosfera instabile che dovrebbe dar luogo rovesci o temporali in molte regioni del Centro-Nord.

Il Sud Italia al momento sembra coinvolto solo marginalmente e più che altro nella giornata di martedì 21. All’estremo Sud, in Sicilia e Sardegna il tempo dovrebbe rimanere stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature dovrebbero restare molto miti e superiori alla norma, salvo un possibile lieve ridimensionamento martedì nelle regioni del Nord Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Aprile ore 10:50

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