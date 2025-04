Meteo: fino a sabato 5 aprile sole e clima mite. Da domenica 6 brusco cambio di scenario: la tendenza

Sabato 5 aprile un campo di alta pressione determinerà tempo stabile su buona parte del nostro Paese, con temperature che potranno risultare superiori alla medie stagionali in Sardegna e sul Centro Nord.

Un po’ di nubi saranno presenti solo sulle Isole maggiori e sull’estreme regioni meridionali. Possibili rovesci o temporali isolati nel sud della Puglia, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia orientale. I venti soffieranno per lo più con debole intensità.

Domenica 6, invece, una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa nordorientale provocherà un brusco cambio di scenario, in particolare al Nord e sul versante orientale della penisola. L’ingresso dell’aria fredda sarà accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti da est o da nordest soprattutto sulle regioni centro meridionali, ma anche al Nord dobbiamo attenderci una giornata ventosa.

Probabilmente assisteremo anche ad un generale aumento della nuvolosità, con precipitazioni che nella prima parte del giorno interesseranno soprattutto Romagna e Marche, in seguito anche il resto del Centro Sud, ma meno probabili su bassa Calabria e nord della Toscana. Sull’Appennino limite della neve in calo fino a 500-800 m. Ricordiamo che per avere un quadro più chiaro e dettagliato della complessa evoluzione appena descritta è opportuno attendere i prossimi aggiornamenti.