Meteo, fino a mercoledì 30 temporali e clima gradevole. Novità per l'inizio di Settembre

L'intensa ondata di caldo che ha caratterizzato buona parte del mese di agosto potrà dirsi definitivamente conclusa martedì 29, quando da Nord a Sud le temperature torneranno nelle medie. Ancora un po' di instabilità, con rovesci e temporali, potrà però interessare il nostro Paese, alle prese con la circolazione di bassa pressione formatasi tra domenica 27 e lunedì 28. Per inizio settembre, invece, le condizioni meteo potranno tornare ad essere più stabili, e via via più calde.

Fino a mercoledì 30 tempo instabile e clima gradevole, tipico di fine estate

Martedì 29 la circolazione di bassa pressione formatasi nei pressi del nostro Paese inizierà ad indebolirsi, ma sarà ancora in grado di generare dei rovesci e qualche temporale in tutte le regioni italiane. Maggiormente a rischio saranno i settori di Nord-Est, le regioni del versante tirrenico e a tratti anche Lombardia, Liguria e Marche.

Intensi venti di Maestrale insisteranno sulla Sardegna. Le temperature subiranno un ulteriore calo ovunque nei valori minimi. Le massimo caleranno ancora al Nord-Est, Centro-Sud e Sardegna.

Mercoledì 30 una nuova veloce perturbazione potrebbe riportare instabilità su Levante Ligure, Nord-Est, parte della Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Temperature senza grandi variazioni e clima tipico di fine estate.

Nella seconda parte della settimana le condizioni meteo torneranno ad essere più stabili, con un nuovo graduale rialzo delle temperature ad inizio settembre.