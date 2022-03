Meteo: fino a mercoledì 16 marzo clima mite e punte di 20°C. Ecco dove

Per un paio di giorni, fino a domani mercoledì 16 marzo, l’Italia sarà interessata da prevalenti condizioni anticicloniche con tempo di conseguenza per lo più stabile e asciutto. Sul nostro Paese sta anche affluendo aria più mite, associata sui mari di ponente a venti di Scirocco. Le temperature raggiungono quindi valori nella norma o anche leggermente sopra le medie, specie nell’ovest della Sardegna dove lo Scirocco favorisce punte prossime ai 20 gradi.

Da giovedì 17 l’alta pressione mostrerà un progressivo indebolimento. Una perturbazione associata a una depressione centrata attualmente in prossimità di Gibilterra (n. 4 di marzo) avanzerà in direzione della Sardegna per poi, entro venerdì 18, coinvolgere con alcune piogge le regioni meridionali e, più marginalmente, quelle del medio Adriatico. Sempre a secco il Nord, afflitto dalla grave siccità. La sua avanzata sarà associata anche ad una intensificazione dei venti orientali che negli ultimi giorni della settimana torneranno a richiamare aria fredda dai Balcani. Per il fine settimana è quindi possibile una nuova fase di clima invernale.

Le previsioni meteo per martedì 15 marzo

Cielo inizialmente molto nuvoloso su gran parte del Nord con le nuvole più compatte al Nordovest e residue deboli precipitazioni in esaurimento su Valle d’Aosta, Ossola e Alpi lombarde, nevose oltre i 1300 m circa. In giornata poi nuvole in parziale attenuazione. In generale più soleggiato nel resto d’Italia con una maggiore nuvolosità in Sardegna, in Toscana e sul basso Ionio.

Temperature per lo più in ulteriore aumento; ancora punte oltre la norma prossime ai 20 gradi per effetto dello Scirocco sulla Sardegna occidentale. Venti anche forti di Scirocco in Sardegna, fino a moderati sul Ligure, in gran parte del Tirreno e in Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 marzo

Molte nuvole tra la Liguria e l’alta Toscana dove non si esclude, specie al mattino, anche qualche piovasco; nuvolosità irregolare anche su Pianura Padana, alto Adriatico e resto della Toscana, con locali schiarite più ampie nel pomeriggio; tempo più soleggiato altrove, con qualche annuvolamento in più e transito di velature nelle Isole.

Temperature per lo più in ulteriore rialzo. Ancora venti di Scirocco nei mari più occidentali e nel Canale di Sicilia con mari da molto mossi ad agitati.