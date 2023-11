Meteo: fino a mercoledì 15 clima mite e poche piogge. Poi temporali, vento e calo termico

Tempo stabile e clima mite in questi primi giorni della settimana. Fino a mercoledì 15 novembre non si prevedono grandi variazioni, con l’Italia che rimarrà ai margini di un anticiclone posizionato sul Mediterraneo occidentale. Lungo il suo bordo orientale scorreranno alcuni sistemi nuvolosi che però porteranno nubi e precipitazioni sulle Alpi, per poi muoversi verso i Balcani.

Tra la fine di giovedì 16 e venerdì 17 una perturbazione scivolerà lungo la Penisola, portando piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, un brusco calo termico e molto vento; il Nord Italia potrebbe vedere poche precipitazioni, concentrate più altro nelle zone alpine di confine.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 14 novembre

Tempo stabile, ma con la presenza di nuvolosità sparsa, più compatta sulle Alpi, in Toscana, nelle zone interne del Centro e in Friuli Venezia Giulia; tempo più soleggiato lungo il medio e basso versante adriatico, al Sud e nelle Isole. Foschie e qualche nebbia al mattino in pianura tra Veneto ed Emilia. Possibili precipitazioni lungo l’arco alpino, specie nei settori di confine e in Val d’Aosta, con neve a quote elevate, in calo in serata, ma comunque ancora oltre i 2000 metri.

Temperature in aumento con massime piuttosto miti, anche oltre i 20 gradi al Centro-Sud e punte di 25-26 gradi nelle Isole. Venti in moderato rinforzo da ovest o sud-ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 novembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e sulle Isole Maggiori. Temporanei annuvolamenti al Centro-Sud, ma con precipitazioni scarse (o del tutto assenti) sul settore Appenninico e sul basso Tirreno.

Temperature oltre la norma: valori anche vicini ai 20°C al Nord, diffusamente intorno ai 22-23 gradi al Centro-Sud, con picchi locali anche oltre i 25 gradi in Sicilia. Giornata ventosa, con raffiche di Foehn sul Nord-Ovest e venti di Maestrale anche forti al Centro-Sud.