Meteo: fino a martedì 4 giugno tempo incerto. Poi clima estivo con oltre 30 gradi

La nuova settimana avrà inizio con una residua circolazione depressionaria presente sull’Italia. Una prima perturbazione, quella giunta domenica 2 giugno, lunedì 3 sarà in fase di lento allontanamento in direzione della penisola balcanica con condizioni di locale instabilità ancora presenti su Alpi, Nord-Est, Appennini e regioni del medio Adriatico. Martedì 4 un ulteriore impulso instabile transiterà al Nord con pochi effetti marginali anche nelle zone interne del Centro.

In seguito, da mercoledì 5 si confermerebbe il rinforzo di un’alta pressione in estensione dal Nord Africa e associata ad aria più calda di origine subtropicale con stabilità diffusa e temperature in aumento verso valori oltre la norma. Il clima pienamente estivo sarà caratterizzato da punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud; i picchi più elevati potrebbero interessare verso la fine della settimana la Sardegna dove lo Scirocco potrebbe spingere il termometro anche ben oltre i 35 gradi. Tra domenica 9 e lunedì 10 l’alta pressione potrebbe indebolirsi al Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 3 giugno

Al mattino tendenza a schiarite anche ampie tra il basso Piemonte e la Liguria, sul settore tirrenico, all’estremo Sud e nelle Isole; prevalenza di nuvole altrove con locali piogge o rovesci al Nordest, in Toscana e sul medio Adriatico. Nel pomeriggio l’instabilità, con locali e brevi rovesci o temporali, si concentra sul Friuli Venezia Giulia, lungo le Alpi e l’Appennino centro-settentrionale. In serata ultimi scrosci su Carnia e Venezia Giulia.

Temperature ancora localmente sotto le medie stagionali al Centronord e in Sardegna. Venti fino a moderati di Maestrale in Sardegna e nel Cansale di Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 4 giugno

Al Nord nuvolosità sparsa, più diffusa dal pomeriggio associata anche a locali rovesci o temporali sia sui rilievi che in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Venezie. In generale più soleggiato nelle coste liguri e al Centrosud con qualche cumulo in più nelle zone interne montuose delle Isole e del Centro con la possibilità in Appennino di qualche breve scroscio pomeridiano. In serata nubi in aumento in Sicilia con un temporale possibile nel Ragusano.

Temperature per lo più in lieve aumento al Centronord e con valori nella norma un po’ dappertutto. Locali rinforzi di vento solo nelle Isole e di Maestrale nel Salento.