Meteo: fino a 40 gradi in questo avvio di settimana! Le previsioni del 22 giugno

Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano, che occuperà stabilmente gran parte dell’Europa meridionale e centrale, con condizioni termiche anomale.

In particolare, in Italia il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma dovremo fare i conti anche con l’instabilità pomeridiana sui rilievi per la formazione di temporali di calore, con il possibile coinvolgimento delle zone di pianura; le temperature rimarranno decisamente elevate, con un caldo afoso intenso che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.

Nei prossimi giorni, infatti, le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi fino a 39-40 gradi, mentre gli elevati tassi di umidità spingeranno le temperature percepite anche di qualche grado più su; il caldo si farà sentire anche nelle ore notturne, con la maggior parte delle nostre città che vivranno “notti tropicali” (cioè con temperature notturne superiori a 20 gradi) e non risparmierà neanche le zone di montagna, con lo zero termico fino a 4500 metri sulle Alpi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 22 giugno

Al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole con rovesci e temporali isolati sulle Alpi e nelle zone appenniniche, con il possibile coinvolgimento della bassa Toscana fin sulle coste e di quasi tutto il Lazio. In serata prosegue la possibilità di temporali su gran parte dell’arco alpino, sull’alto Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime per lo più tra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Nord e della Sardegna. Venti deboli, a regime di brezza lungo le coste; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 23 giugno

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più sulle Alpi Occidentali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi e molisani, Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sardegna.

Altra giornata di caldo afoso intenso, con notti tropicali nella maggior parte dei capoluoghi e massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza lungo le coste.