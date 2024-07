Meteo: luglio si chiude con caldo e afa, poi tornano i temporali al Nord. Le previsioni da martedì 30

Il dominio dell’alta pressione africana proseguirà molto probabilmente per tutto il resto della settimana al Centro-Sud, con picchi di temperatura massima vicini ai 40 gradi e condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, aggravando l’estrema siccità che sta colpendo le regioni meridionali e soprattutto la Sicilia.

Al Nord, intanto, il caldo afoso determina condizioni di notevole disagio anche nelle ore notturne, e le temperature massime sono di diversi gradi oltre la norma, con lo zero termico in montagna a quote insolitamente alte (intorno a 4500 metri).

Nei prossimi due giorni non sono attesi cambiamenti di rilievo, fatta eccezione per dei temporali pomeridiani sulle Alpi, in particolare mercoledì; si conferma però una fase temporalesca più diffusa tra giovedì sera e la giornata di venerdì, che dovrebbe coinvolgere anche molte zone di pianura, con il rischio di fenomeni di forte intensità e un’attenuazione temporanea del caldo e dell’afa per le regioni centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 30 luglio

Domani al mattino qualche annuvolamento in Piemonte, sulle Prealpi lombarde e nella Calabria tirrenica; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi alpini, con possibili rovesci o temporali nel settore delle Alpi occidentali del Piemonte.

Temperature pressoché invariate, con massime comprese quasi ovunque tra 32 e 38 gradi, ma con locali punte poco superiori. Venti moderati settentrionali tra Adriatico meridionale, Puglia e Ionio con mari mossi; deboli altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 31 luglio

Giornata più instabile sulle Alpi e sull’Appennino emiliano, con sviluppo di rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, con possibili sconfinamenti sul Torinese e sulle zone pedemontane del Veneto. Nubi sparse anche sulla Lombardia occidentale, sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. In serata qualche pioggia isolata potrà insistere solo in Alto Adige.

Clima molto caldo e afoso, senza variazioni significative nelle temperature, ad eccezione di un calo delle massime in corrispondenza degli episodi temporaleschi. Venti ancora moderati di Maestrale fino a metà giornata in Puglia e sullo Ionio.