Meteo, fine agosto tra sole e temporali: caldo in aumento al Sud e sulle Isole

La fine del mese di agosto dal punto di vista meteo sarà molto variabile e dinamica: lunedì 29 assisteremo ad un rialzo della pressione con conseguente attenuazione dell’instabilità che ha caratterizzato l'ultimo weekend di agosto e che in giornata tornerà ad essere concentrata alle sole zone montuose.

Più nel dettaglio lunedì 29 ad inizio di giornata avremo prevalenza di nuvole su Venezie, alto Adriatico ed Emilia. Fino all’alba saranno possibili residui rovesci o temporali in Romagna, nel nord delle Marche, più isolati anche tra Ferrarese, coste del Veneto e della Venezia Giulia. In mattinata rischio di locali rovesci o temporali in Puglia, specie lungo le coste adriatiche. Altrove tempo più soleggiato con schiarite anche ampie. ù

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a concentrarsi nelle zone montuose e in quelle interne della penisola mentre in gran parte della Val Padana, nelle zone costiere e nelle Isole prevarranno le schiarite. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, Orobie, Alpi Marittime, zone interne appenniniche Golfo di Taranto. In serata fenomeni quasi ovunque in esaurimento.

Temperature senza grosse variazioni, sempre su valori estivi con massime quasi ovunque comprese tra 27 e 32 gradi. Venti deboli salvo rinforzi da est-sudest nei canali delle Isole dove i mari saranno localmente mossi. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Fine agosto tra sole, caldo e temporali: la tendenza meteo

La settimana proseguirà con un tempo sempre dettato da correnti occidentali e ondulate che indirizzeranno verso l’Italia ancora masse d’aria instabili. Ne conseguirà, per alcuni giorni, quindi fino a fine mese, un tempo molto variabile con la possibilità di altre temporanee fasi temporalesche più probabili nelle regioni settentrionali e quelle interne del Centro-Sud.

Il tempo invece risulterà mediamente più tranquillo nelle zone costiere del Centro-Sud e sulle Isole. In particolare all’estremo Sud e su Sardegna e Sicilia tenderà anche ad affluire aria più calda, con temperature destinate ad aumentare e raggiungere punte intorno ai 35 gradi, con conseguenti episodi di caldo più intenso. Più a nord, invece, le temperature pur su valori estivi avranno un andamento altalenante con temporanei bruschi cali durante le fasi di instabilità. Per i dettagli sull’entità e tempistiche di queste nuove fasi instabili seguiteci nei prossimi aggiornamenti.