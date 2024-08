Meteo: fine agosto con rinforzo dell'alta pressione! Settembre al via con tempo instabile?

Giovedì 29 agosto ultimi effetti al Sud di una circolazione ciclonica in quota in allontanamento verso i Balcani. Qualche residuo rovescio o temporale potrà interessare l’Appennino meridionale e i rilievi della Sicilia, nelle prime ore del giorno anche le coste tirreniche dell’isola e il Salento. Sul resto d’Italia già evidente invece l’effetto dell’alta pressione in rinforzo con condizioni diffusamente stabili (pochi rovesci pomeridiani nelle Alpi orientali) e prevalentemente soleggiate, specie lontano dai monti.

Tra venerdì 30 e sabato 31 questa situazione di tempo stabile e soleggiato si estenderà definitivamente anche a tutto il Sud. Le temperature tenderanno ad aumentare con uno scarto rispetto alla norma che torna e essere importante un po’ dappertutto: le massime pomeridiane saranno infatti comprese diffusamente tra i 31 e punte di 36-37 gradi. La calura potrebbe essere un po’ contenuta da una ventilazione di Maestrale a tratti moderata presente sull’Adriatico, sul Tirreno e al Sud.

Nel weekend e nei primi giorni di settembre non si esclude un ritorno dell'instabilità: la tendenza meteo

Secondo le ultime proiezioni l’atmosfera potrebbe divenire di nuovo instabile al Nord nel corso del fine settimana, inizialmente lungo le Alpi e poi dalla sera di sabato anche in aree della Val Padana.

Lunedì 2 settembre potrebbe essere coinvolto anche parte del Centro ed insieme a questa maggiore instabilità si dovrebbe registrare una parziale attenuazione del caldo più intenso. Questo quadro è comunque affetto ancora da molta incertezza, per conferme e maggiori dettagli andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.