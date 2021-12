Meteo, feste di Natale con pioggia e vento: le zone coinvolte

Nella parte finale della settimana, nei giorni delle festività di Natale, l’alta pressione lascerà spazio a correnti occidentali che trasporteranno sull’Italia una sequenza di perturbazioni atlantiche la cui tempistica non è ancora ben definita dai modelli matematici. Questa fase instabile sarà accompagnata da una ventilazione meridionale a tratti anche intensa e da una massa d’aria quindi relativamente mite per il periodo con temperature in molte regioni oltre le medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 24 dicembre, Vigilia di Natale

La giornata della Vigilia di Natale vedrà nuvolosità anche compatta in gran parte del Nord escluso l’arco alpino centro-orientale, molte nuvole anche sulle zone interne e tirreniche del Centro mentre ampi spazio di sereno resisteranno sul medio e basso Adriatico Calabria e Isole. Piogge su Liguria, alta Toscana e Appennino settentrionale con venti meridionali in rinforzo sui mari di Ponente che risulteranno mossi. Ventoso anche su Liguria e zone appenniniche del Centro-nord. Temperature in rialzo ovunque sia valori minimi che massimi.

La tendenza meteo per Natale e Santo Stefano

Giornata di Natale caratterizzata da intensi venti meridionali, in particolare di Scirocco su Sicilia Tirreno e Adriatico con il passaggio di una perturbazione che darà luogo a piogge sparse sulle regioni settentrionali, tranne l’estremo Nordovest, più intense su Liguria di Levante alta Toscana e a carattere isolato in Umbria, Lazio Sardegna e nord della Campania. Nevicate sule Alpi centro-orientali oltre 1500-1600 metri. Temperature con poche variazioni e con valori oltre le medie. A fine giornata anche il Sud sarà attraversato dalla coda della perturbazione con un aumento della nuvolosità.

Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che un altro sistema perturbato transiterà sull’Italia nella giornata di Santo Stefano: investirà il centro-nord e la Sardegna con piogge anche intense su settore ligure e tirrenico accompagnata ancora da una ventilazione piuttosto intesa meridionale. Per ulteriori conferme occorrerà attendere gli aggiornamenti meteo.