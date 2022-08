Meteo, si attenua il caldo e arrivano un po' di temporali: la tendenza fino a Ferragosto

La quinta ondata di caldo della stagione è ormai agli sgoccioli e stando agli ultimi aggiornamenti meteo nei prossimi giorni, e poi fino a Ferragosto, tutta l'Italia godrà di un clima più gradevole.

La tendenza per i prossimi giorni

Archiviata anche l’ultima ondata di calore, con gli ultimi picchi di caldo intenso nella giornata di lunedì 8 agosto sulle regioni meridionali, gli aggiornamenti meteo ci confermano che la settimana che precede il Ferragosto sarà caratterizzata, per la prima volta dall’inizio di questa eccezionale estate, da un caldo complessivamente sopportabile e senza eccessi in tutto il nostro Paese. Le temperature probabilmente saranno ancora superiori alla norma, ma non in modo marcato e con valori che nella maggior parte dei casi non oltrepasseranno i 32-33 gradi, attesi con maggiore probabilità sulle regioni di ponente, all’estremo Sud e sulle Isole.

Un altro aspetto rilevante, che certamente aiuterà sul fronte del caldo, sarà l’assenza di afa, grazie anche ad una maggiore ventilazione settentrionale, avvertibile soprattutto tra martedì e giovedì sulle regioni centro-meridionali e sui mari prospicienti, particolarmente vivace sul mare e sulle regioni adriatiche, con i bacini del Centro-Sud che risulteranno a tratti anche mossi.

Dal punto di vista del tempo, al Nord e sulla Toscana prevarranno condizioni meteo stabili per tutta la settimana, fatto salvo per occasionali temporali pomeridiani nel settore alpino occidentale e centrale. Nel resto del Paese si osserverà molta più variabilità e un’atmosfera a tratti pure instabile, favorevole alla formazione di rovesci o temporali. Le zone maggiormente a rischio sembrano essere il Sud, la Sicilia, le aree interne della Sardegna, il Lazio, il Molise e l’Appennino centrale, comprese le aree di costa tirreniche e ioniche.

La tendenza meteo verso Ferragosto

Per avere previsioni meteo dettagliate per il giorno del 15 agosto, Ferragosto, sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti. Tuttavia stando all'attuale tendenza meteo si profila un Ferragosto in linea con le giornate che lo precedono. Di conseguenza le regioni settentrionali dovrebbero vivere una giornata per lo più stabile e soleggiata, mentre al Centro-Sud anche la giornata di Ferragosto potrà vedere condizioni meteo più instabili, con la possibilità di qualche temporale a carattere isolato.

Rispetto alla parte centrale della settimana, i giorni che ci porteranno verso Ferragosto, compreso il 15 agosto, saranno probabilmente segnati da un lieve aumento delle temperature. Non si prevede tuttavia l’inizio di una nuova ondata di caldo intenso: le temperature saranno estive, ma senza un caldo estremo.