Verso Ferragosto caldo senza eccessi e un po' di temporali: la tendenza meteo

Nella settimana che ci porta verso Ferragosto le condizioni meteo sull'Italia saranno influenzate da una circolazione piuttosto anomala. L'alta pressione si rinforzerà infatti sull'Europa centro-settentrionale lasciando esposto il Belpaese a correnti per lo più orientali che contrasteranno la risalita di aria rovente subtropicale, evitando quindi l'avvio di nuove ondate di calore.

I prossimi giorni saranno comunque caratterizzati da un clima tipicamente estivo, ma il caldo sarà decisamente più sopportabile con valori in generale in linea con la media stagionale.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Lo scenario che abbiamo descritto contribuirà a determinare condizioni meteo piuttosto instabili almeno fino a Ferragosto.

In particolare, mercoledì 10 agosto l’instabilità atmosferica dovrebbe interessare diverse zone del Centro-Sud, specialmente la dorsale appenninica centro-meridionale e le zone interne, ma con il coinvolgimento anche delle coste tra Lazio e basso Tirreno, compresa anche la Sicilia. Altrove le condizioni meteo saranno più stabili, ma non si esclude la possibilità di brevi e isolati rovesci e temporali specialmente nelle zone interne della Sardegna meridionale e sulle Alpi centro-occidentali.

Per giovedì si profila uno scenario simile, ma con fenomeni molto più sporadici.

L’attuale tendenza meteo per l’ultima parte della settimana è ancora piuttosto incerta, e di conseguenza sarà necessario controllare anche i prossimi aggiornamenti per avere informazioni più dettagliate.

Al momento per venerdì 12 agosto si profila un aumento dell'instabilità al Nord, con i temporali che dovrebbero essere comunque per lo più limitati ai rilievi con l'eccezione di un possibile coinvolgimento della pianura piemontese.

Insisterà nel frattempo l'instabilità sull'estremo Sud, con temporali soprattutto tra Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Paese la giornata sarà più stabile.

L’alta pressione non riuscirà a espandersi sull’Italia neppure nel corso del fine settimana che precede il Ferragosto. Anche sabato 13 e domenica 14 agosto potremo quindi osservare lo sviluppo di temporali, probabilmente concentrati sulle zone montuose su Alpi, Appennino e zone interne delle Isole. Al momento non si esclude, specialmente domenica, che i fenomeni si estendano in qualche caso fin verso le coste al Sud.