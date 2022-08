Meteo: Ferragosto con numerosi temporali al Nord. Si intensifica il caldo al Sud

A Ferragosto una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) attraverserà velocemente l’Italia, causando un sensibile aumento dell’instabilità al Centro-Nord: torneranno quindi un po’ di nuvole su tutte le regioni settentrionali e centrali, con la formazione di numerosi temporali, specie al Nord-Est e medio versante tirrenico. Al Sud invece il tempo risulterà soleggiato e caratterizzato da un sensibile rialzo delle temperature, con le massime che torneranno così a spingersi anche oltre i 35 gradi.

Il caldo poi si intensificherà nei giorni successivi, specie al Centro-Sud e Isole, dove nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 agosto si potrebbero nuovamente raggiungere picchi di 40 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 15 agosto

A Ferragosto alternanza tra sole e nuvole su gran parte del Centro-Nord e Sardegna: nel corso del giorno sono attesi isolati rovesci e temporali su Alpi, Lombardia, Levante Ligure, Venezie, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nord della Sardegna. Al Sud invece tempo in prevalenza soleggiato.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, in aumento invece al Sud e Isole, con punte di 36-37 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti da deboli a moderati meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 16 agosto

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, comunque con poche piogge: isolati rovesci e temporali nel corso del giorno solo su Venezia Giulia e Bassa Campania.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita: caldo piuttosto intenso, con picchi vicini a 40 gradi al Sud e Isole.