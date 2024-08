Meteo, Ferragosto con caldo anomalo? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza

Le ultime proiezioni meteo a lunga scadenza confermano che settimana prossima assisteremo di nuovo a un dominio solido e duraturo dell’anticiclone africano, associato a un caldo che tornerà a farsi via via più intenso che potrebbe insistere sull'Italia anche fino al Ferragosto 2024.

La tendenza meteo che al momento si profila come più probabile, infatti, mostra un'insistenza di anticiclone e caldo intenso anche nei primi giorni della settimana successiva, quella che ci porterà al Ferragosto. In generale quindi il copione prevedrà giornate prevalentemente soleggiate e da temperature diffusamente ben oltre la norma con caldo intenso e afoso caratterizzato da valori massimi quasi ovunque oltre i 32 gradi e fino a punte di almeno 37-38 gradi.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

In particolare, secondo gli ultimi aggiornamenti, nella prima fase di consolidamento dell’alta pressione sarà ancora possibile qualche episodio di instabilità meteo, tra martedì 6 e giovedì 8 agosto.

Per martedì si tratterà della classica nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle ore più calde nelle aree montuose che potrà dar luogo a isolati e brevi acquazzoni o temporali di calore, in particolare nel settore alpino e appenninico. Poi mercoledì si potrebbero aggiungere gli effetti marginali di un sistema nuvoloso in transito oltralpe con il rischio che qualche rovescio o temporale, oltre a essere più diffuso su Alpi e Prealpi, possa coinvolgere tra pomeriggio e sera anche zone di pianura del Nordovest. Giovedì l’instabilità pomeridiana dovrebbe concentrarsi solo lungo l’Appennino, in particolare quello meridionale.

In seguito, da venerdì 9 agosto, la stabilità anticiclonica dovrebbe divenire ancora più efficace con la sostanziale scomparsa di fenomeni e il presupposto che la calura possa anche intensificarsi ulteriormente. Per una conferma di questa evoluzione e maggiori dettagli sulla tendenza meteo per Ferragosto seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.