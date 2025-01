Meteo, febbraio al via con il maltempo: la tendenza dal weekend

Il mese di febbraio si aprirà nel weekend dell'1 e 2 con la prima perturbazione del mese, in risalita dal Nord Africa, che porterà maltempo in molte regioni con il rischio di piogge e temporali localmente intensi. Nel frattempo, sabato si faranno ancora sentire gli effetti dell'ultima perturbazione di gennaio, ancora attiva in particolare sul Nord-Ovest.

La tendenza meteo per il weekend dell' 1 e 2 febbraio

Sabato 1 febbraio precipitazioni sparse insisteranno sul Nord-Ovest per effetto dell'ultima perturbazione di gennaio, la numero 11. Attesa ancora neve sulle Alpi centro-occidentali, fino a quote intorno a 900-1.200 metri, mentre a inizio giornata le piogge potranno spingersi temporaneamente anche verso il Veneto e l’Emilia.

Nella stessa giornata arriverà anche un’altra perturbazione in risalita dal Nord Africa (la numero 1 di febbraio), associata a un vortice di bassa pressione che sarà responsabile di vento forte specialmente sulle Isole maggiori e all’estremo Sud. Il nuovo sistema perturbato porterà un graduale peggioramento del tempo in Sardegna, in Sicilia e in Calabria, con possibilità di rovesci e di qualche temporale. Un po’ di nuvole raggiungeranno anche le regioni centrali dove tuttavia non si profilano fenomeni di rilievo.

La settimana si chiuderà domenica 2 febbraio con tempo più stabile al Nord, dove tuttavia tornerà il rischio di qualche banco di nebbia all'alba in Val Padana. La prima perturbazione di febbraio porterà invece maltempo al Sud e nelle Isole, con molte nuvole e piogge sparse localmente anche intense o a carattere di rovescio o temporale, in particolare su est Sardegna, Sicilia, Calabria e settore intorno all’alto Ionio. Le nuvole risaliranno verso le regioni centrali, eccetto in Toscana, con precipitazioni anche moderate su basso Lazio, Abruzzo e Molise, più deboli e isolate nelle Marche e sul Lazio centrale.

Le temperature minime saranno in aumento su medio Adriatico, Sud e Isole; massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud. Sarà una giornata ventosa al Centro-Sud, specie sui mari di ponente e sul Meridione con venti in rotazione antioraria attorno alla depressione centrata tra Sardegna e Sicilia.

La tendenza per l'inizio della prossima settimana

Lunedì 3 febbraio la perturbazione, pur in graduale allontanamento, determinerà piogge sparse sul Sud peninsulare, più isolate nelle Isole. Migliorerà al Centro con le ultime precipitazioni tra la notte e il primo mattino in Abruzzo e Molise e successiva tendenza a schiarite. Tempo ancora soleggiato al Nord e probabilmente senza nebbie notturne. Temperature in calo nelle minime al Nord; massime senza grandi variazioni. Venti fino a moderati sullo Ionio e di Bora e Grecale sull’Adriatico, in attenuazione altrove.

Nei giorni successivi l’alta pressione dovrebbe estendersi fino alle regioni meridionali con ritorno a condizioni stabili e asciutte in tutta l’Italia. Qualche annuvolamento potrà interessare ancora la Calabria, la Sicilia e l’Appennino centro-meridionale. Per il resto prevarranno ampie schiarite. Nella fascia lungo il Po non si esclude la possibilità di banchi di nebbia nelle ore più fredde. Per una conferma di questa tendenza si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.