Meteo: fase tranquilla fino all'8 dicembre. Poi pioggia, vento e neve

Domani (mercoledì 7 dicembre) e giovedì 8, Festa dell'Immacolata, situazione meteo nel complesso tranquilla, anche se non mancheranno un po’ di nuvole e qualche pioggia, specie al Centro, a causa di correnti umide in

transito sul nostro Paese. Poi alla fine di giovedì arriverà una nuova perturbazione (la numero 3 di dicembre) che in serata riporterà la pioggia su diverse regioni e nella giornata di venerdì 9 piogge diffuse al Centro-Nord, con nevicate sulle zone alpine e molto vento su tutti i mari.

L’evoluzione per il fine settimana rimane incerta, ma è probabile che, almeno sabato 10, il maltempo insista su molte regioni del Paese. Le temperature nei prossimi giorni divideranno in due l’Italia: al Nord si farà sentire un po’ di freddo invernale, mentre il Sud godrà di giornate insolitamente miti, specie tra giovedì e venerdì.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 dicembre

Cielo nuvoloso sulle regioni centrali, con qualche pioggia su Marche, Umbria, Bassa Toscana e Lazio. In prevalenza bello nel resto d’Italia, ma con molte nebbie mattutine sulle pianure del Nord, con la possibilità che in alcune zone possano insistere anche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in diminuzione al Nord, Toscana e Sardegna, pressoché invariate altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 8 dicembre

Bel tempo all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, ma con poche deboli piogge solo su Liguria e regioni tirreniche; nebbie mattutine sulla Pianura Padana. In serata tempo in peggioramento: piogge sparse su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con neve sulle Alpi e sull’Appennino Settentrionale oltre 500-1000 metri. Temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord e regioni tirreniche.