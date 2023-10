Meteo, Estate non-stop: dal 6 ottobre ancora caldo anomalo e zero pioggia

Nessuna traccia dell'Autunno in questa prima parte di ottobre: le condizioni meteo restano segnate da un alta pressione ingombrante che mantiene il tempo dal sapore estivo in Italia così come su buona parte dell'Europa occidentale anche nel weekend del 7 e 8.

L’anticiclone infatti, dopo un temporaneo e lieve indebolimento, torna a rinforzarsi stabilmente sull’Italia: questo significa che il tempo nei prossimi giorni si manterrà stabile, con scarso rischio di isolate piogge, e molto caldo per il periodo.

Le temperature saranno ancora oltre la norma sia di giorno che di notte: i valori minimi si attestano in generale oltre i 14-15 gradi (a quote di pianura), mentre i valori massimi si spingono verso la soglia dei 30 gradi.

E l’autunno – purtroppo – non è in vista: nell’ultima parte della settimana l’alta pressione continuerà a rinforzare la sua presenza sull’Italia, garantendo così un weekend pieno di sole e ancora con caldo anomalo, caratterizzato da temperature al di sopra della norma praticamente in tutte le regioni.

In base alle proiezioni odierne la fase di tempo stabile e insolitamente caldo insisterà almeno fino agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 6

Giornata con cieli sereni o parzialmente nuvolosi; non si esclude la possibilità di isolati piovaschi sull’Appennino Meridionale soprattutto nel corso del pomeriggio.

Temperature con poche variazioni e sempre nel complesso di qualche grado al di sopra dei valori medi stagionali: al primo mattino valori minimi anche di 5-6 gradi superiori alla norma; valori massimi pomeridiani anche intorno ai 27-29 gradi. Ventilazione in generale debole, locali rinforzi dei venti settentrionali in Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 7

Il tempo si mantiene stabile, da Nord a Sud, con cieli sereni o al più poco nuvolosi sul Centro-nord e in Sardegna; ampie schiarite anche al Sud e in Sicilia ma con qualche addensamento e cieli parzialmente nuvolosi.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, valori oltre la norma stagionale. Venti in generale deboli, mari calmi o poco mossi.