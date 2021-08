Meteo, estate in pausa: da venerdì 27 nuovi temporali e calo termico

Estate in pausa su molte delle regioni italiane in questi ultimi giorni di agosto, segnati da una grande variabilità meteo e da un clima meno caldo. Fa ancora eccezione la Sicilia dove il gran caldo concederà una tregua solo a partire da venerdì 26. La perturbazione numero 5 di agosto oggi abbandonerà definitivamente la Penisola, con gli ultimi episodi di instabilità sulle regioni meridionali. Segue un temporaneo miglioramento, ma una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale (la n.6) a fine giornata raggiungerà l’estremo Nord-Est.

Si tratta di un fronte freddo, destinato a scivolare lungo la Penisola nella parte finale della settimana: tra venerdì e sabato saranno coinvolte le regioni del Centro-Nord, domenica marginalmente il Sud. Il suo passaggio manterrà l’atmosfera molto instabile, con occasione per altri rovesci e temporali, mentre il tipo di massa d’aria alle sue spalle rinfrescherà ulteriormente il clima: particolarmente al Nord e sul medio Adriatico dove, nel fine settimana, sono attese temperature inferiori alla norma. Le regioni più calde resteranno la Calabria e le Isole maggiori dove, tuttavia, non si supereranno i 32-33 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 26

Al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata nubi in aumento al Nord-Est con tendenza, verso sera, a rovesci o temporali isolati a partire dalle aree montuose. Maggiore variabilità su basso Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud e sulla Sicilia, con atmosfera instabile e dunque con il rischio di rovesci o brevi temporali: i fenomeni risulteranno più diffusi durante il pomeriggio nelle aree interne, ma con locale interessamento delle aree costiere.

Temperature massime in calo all’estremo Sud e in Sicilia, ma con punte ancora fino a 35-36 gradi nel sudest dell’isola; in lieve rialzo al Nord e nel resto della Penisola. Venti di Libeccio in rinforzo sul mar Ligure. Raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per venerdì 27

In mattinata piogge o temporali in trasferimento dal Veneto all’Emilia Romagna, occasionalmente anche tra Liguria di Levante e nord-ovest Toscana. Nel pomeriggio i temporali raggiungono le Marche, dove si intensificano in serata, quando sarà coinvolta marginalmente anche l’Umbria; isolati rovesci lungo le Prealpi venete e nel nord del Friuli. Sempre in serata possibilità di locali rovesci lungo tutta la fascia prealpina e in Trentino. Altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in calo al Nord e sulle Marche, in lieve aumento sui settori adriatici del Centro-Sud. Venti occidentali da moderati a tesi sulla Sardegna, sui mari di ponente e sulle regioni centrali dove prevarrà il Libeccio.