Meteo: estate in pausa da martedì 2 luglio! Venti freschi, piogge e 10 gradi in meno

L’ondata di calore al Sud e sulla Sicilia raggiunge in queste ore il suo apice, con picchi intorno o poco oltre i 40 gradi, ma a breve verrà spazzata via dall’avvento di una intensa e più fresca ventilazione nord-occidentale. In seno a tale flusso si muoveranno le prime due perturbazioni di luglio, associate ad una fase di marcata instabilità atmosferica, che metterà temporaneamente in pausa l’estate. La n.1 in transito tra questa sera e domani, la n.2 tra la sera di martedì 2 luglio e mercoledì 3.

Entrambe saranno accompagnate da piogge e temporali, localmente intensi, e da un calo sensibile delle temperature, con uno sbalzo termico importante, anche superiore ai 10 gradi tra domenica 30 giugno e mercoledì 3 luglio, quando si registreranno temperature diffusamente inferiori alla norma e un clima insolitamente “fresco” per il periodo.

Da giovedì 4 nuova rimonta da ovest dell’alta pressione verso l’Italia: sarà garanzia di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo, su livelli da piena estate ma senza eccessi. Sabato 6 al Nord si potrebbe assistere ad un temporaneo e parziale peggioramento del tempo al Nord, lambito da un’altra perturbazione atlantica (la n.3), ma la tendenza resta incerta.

Le previsioni meteo per martedì 2 luglio

Tempo abbastanza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, salvo una residua nuvolosità al mattino in Emilia Romagna e gli ultimi locali rovesci tra Toscana orientale e Umbria. Nel pomeriggio addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi, con isolati rovesci o brevi temporali tra Orobie, basso Trentino, Prealpi venete e friulane e in Appennino tra Liguria di levante e Toscana. Tempo molto instabile su regioni del medio-basso Adriatico, su Campania e Basilicata, con rovesci o temporali più frequenti, localmente intensi.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud. Nella notte tendenza ad un nuovo peggioramento al Nord. Venti da nord o di Maestrale in rinforzo al Centro-Sud, fino a burrascosi tra Sardegna e Sicilia, con raffiche fino a 70-80 Km/h. Mari: mossi i mari di ponente, fino a molto mossi o agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 luglio

In mattinata cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno attorno alle aree montuose. Altrove tempo inizialmente buono o discreto, con annuvolamenti soprattutto su Sardegna occidentale, Calabria e Sicilia tirreniche. Da metà giornata al Centro-Sud aumenta l’instabilità, con sviluppo di rovesci o temporali nelle aree interne e appenniniche peninsulari e sulla Calabria tirrenica, ma in generale esaurimento dalla sera.

Temperature massime in diminuzione ovunque, anche al Nord, con valori diffusamente sotto la norma, per lo più comprese tra 23 e 30 gradi. Venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca su Sardegna e Sicilia. Mari: ancora localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.