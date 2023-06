Meteo, estate al via con sole e caldo africano: picchi di 40 gradi

Tra oggi (mercoledì) e domani il vero protagonista del tempo, in Italia, sarà il caldo africano, con temperature in generale oltre 30 gradi, diversi picchi oltre 35 gradi e addirittura qualche punta fino a 40 gradi, mentre gli elevati tassi di umidità aumenteranno il disagio e il calore avvertiti dall’organismo. A causare la breve ma intensa ondata di caldo sarà la presenza sull’Italia del rovente Anticiclone Nord-Africano, alla sua prima convinta sortita della stagione. Fortunatamente l’ondata di calore non sarà particolarmente durevole: già venerdì e sabato, con l’indebolirsi dell’anticiclone, il tempo dovrebbe tornare più instabile mentre l’arrivo di venti più freschi dovrebbe spingere le temperature a riallinearsi a quelle tipiche del periodo o far registrare valori solo leggermente al di sopra. Protagonista del nuovo cambiamento del tempo sarà un fronte di aria più fresca e instabile (perturbazione n. 5 di giugno) che nella notte fra giovedì e venerdì raggiungerà il Nord Italia per poi scivolare sabato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 giugno

Mercoledì al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi, dove si formeranno isolati temporali; sempre in prevalenza bello nel resto d’Italia. Temperature massime in generale aumento con punte di 37-38 gradi, in Sardegna possibili addirittura dei picchi fino a 40 gradi. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco su Sardegna, Tirreno occidentale e Mar Ligure con mari fino a mossi.

Le previisoni meteo per giovedì 22 giugno

Giovedì al mattino tempo in prevalenza stabile e soleggiato a parte qualche annuvolamento sparso sulle Alpi Occidentali e un po’ di velature in transito al Nord e in Toscana. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle aree alpine con temporali in sviluppo tra il Piemonte e la Valle d’Aosta e in serata anche sulle Alpi Lombarde e nelle Dolomiti Occidentali; parziale coinvolgimento della pianura di Piemonte e Lombardia. Temperature massime in ulteriore aumento con valori che, nelle zone interne del Paese, saranno quasi ovunque oltre i 34 gradi con punte fino a sfiorare localmente i 40. Venti fino a moderati meridionali intorno alla Sardegna e sul Tirreno settentrionale, deboli o molto deboli altrove.