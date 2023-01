Meteo Epifania: tempo stabile e mite ma si avvicina una perturbazione

Inverno non pervenuto in Italia e in Europa dal suo ingresso astronomico, segnato al contrario da tempo stabile e caldo anomalo, in qualche caso persino da record. Determinante l’alta pressione di matrice sub-tropicale, destinata a rimanere protagonista ancora fino a sabato, favorendo le condizioni ideali alla formazione e persistenza di nubi basse e nebbie, l’ulteriore accumulo di inquinanti al suolo e livelli di smog ben oltre i limiti di tolleranza soprattutto all’interno del catino padano. In montagna, sia sulle Alpi che in Appennino, lo zero termico si manterrà eccezionalmente prossimo ai 3000 metri. A seguire, tra domenica 8 e lunedì 9, si conferma un netto cambio della circolazione atmosferica, con il cedimento dell’alta pressione e il passaggio di una intensa perturbazione atlantica (la n.2 di gennaio), accompagnata da molto vento e da precipitazioni su quasi tutte le nostre regioni, localmente intense, insieme al ritorno della neve sulle Alpi. I primi segnali del peggioramento potrebbero presentarsi già sabato sera al Nord-Ovest e sulla Toscana. La massa d’aria più fresca al seguito della perturbazione favorirà, inoltre, un ridimensionamento delle temperature verso valori più consoni alla stagione, ma senza nessuna irruzione fredda.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 6 gennaio - Epifania

Venerdì cieli grigi a causa di nebbie e nubi basse persistenti in pianura padana, lungo le coste dell’alto Adriatico e in Liguria; foschie dense, nebbie e strati bassi anche su Toscana, Umbria e Lazio, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Per il resto, tempo generalmente soleggiato, salvo un po’ di nuvole sparse su Puglia centro-meridionale, bassa Calabria, nord della Sicilia e in Sardegna. Qualche goccia di pioggia non esclusa intorno allo Stretto di Messina e sulla Sardegna settentrionale. Temperature: minime ovunque superiori allo zero; massime in lieve calo nelle aree grigie e nebbiose, stazionarie altrove e ovunque ancora superiori alla norma. Venti deboli, solo a tratti moderati da ovest in Sardegna. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 7 gennaio

Sabato schiarite inizialmente ancora ampie nel settore alpino, su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole, ma con tendenza a maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Cielo da nuvoloso a coperto nelle restanti zone, con la presenza di nebbie anche fitte all’alba sulla valle padana, lungo le coste dell’alto Adriatico fino alle Marche e nelle aree interne del Centro. Deboli piogge o pioviggini in Liguria, dal pomeriggio-sera anche su alta Toscana, Lombardia occidentale, Piemonte orientale.

Temperature stazionarie o in contenuta diminuzione, sempre oltre la media stagionale. Venti deboli, con tendenza al rinforzo del Libeccio su golfo ligure, mari di Corsica e Sardegna. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.