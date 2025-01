Meteo: due perturbazioni tra weekend e inizio settimana! Le zone interessate

Nei prossimi giorni sul continente europeo domineranno le correnti atlantiche, associate ad un flusso di aria relativamente mite che manterrà le temperature per lo più al di sopra delle medie stagionali. A causa di questo intenso flusso occidentale, sull’Europa si susseguiranno le perturbazioni atlantiche che in parte coinvolgeranno anche il nostro paese. Dopo il passaggio odierno (giovedì 23) di una debole perturbazione sulle regioni centro-settentrionali, per domani (venerdì 24) si attende un generale miglioramento con una giornata stabile e abbastanza soleggiata ma, attenzione, con il ritorno delle nebbie al Nord e al Centro.

Sabato 25 temporaneo rinforzo dell’alta pressione sulle regioni del Centro-Sud, nubi in aumento invece al Nord per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione (la n.8) che darà luogo alle prime deboli precipitazioni al Nord-Ovest. Il nuovo sistema nuvoloso transiterà al Nord e in Toscana nel corso di domenica 26, seguito probabilmente a breve distanza da un’altra perturbazione (la n.9 del mese) che interesserà l’Italia all’inizio della prossima settimana, tra lunedì 27 e martedì 28, coinvolgendo questa volta anche le regioni centro-meridionali. Durante le varie fasi perturbate, le nevicate interesseranno le Alpi ma solo a quote di media e alta montagna e, contemporaneamente, continueranno a rimanere poco probabili le gelate notturne a bassa quota.

Le previsioni meteo per venerdì 24 gennaio

Tempo in generale miglioramento, con il ritorno ad un tempo in gran parte soleggiato. Un po’ di nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, nell’estremo Nord-Est e al Centro. Nubi in aumento a fine giornata su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, con solo un po’ di nuvole sulle regioni centro-meridionali, in Liguria e nell’alto Adriatico. All’alba e al mattino visibilità ridotta per la presenza di nebbie in gran parte della pianura Padana e in molte valli del Centro, in successivo diradamento, ma tendenti a riformarsi dalla sera. Al primo mattino possibili deboli gelate al Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige.

Temperature massime in aumento al Nord, in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Venti in attenuazione e per lo più deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale tra Tirreno centrale e Canale di Sicilia. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni meteo per sabato 25 gennaio

Giornata molto nuvolosa al Nord e Toscana nord-occidentale, a parte ampie schiarite sulle aree alpine. Deboli piogge o pioviggini in Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare sul versante tirrenico fino alla Campania. Soleggiato con un cielo in prevalenza sereno nel resto d’Italia.

Temperature notturne e del primo mattino ovunque sopra lo zero; massime in lieve calo al Nord, in lieve crescita in Sardegna; al Sud e Isole valori oltre i 15 gradi, fino a 17-19 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti deboli o molto deboli, in graduale moderato rinforzo da sud in Liguria e mari intorno alla Corsica e alla Sardegna. Mosso il Ligure, il Mare di Corsica e di Sardegna; poco mossi gli altri mari ma con moto ondoso in aumento sull’alto Tirreno.