Due perturbazioni sull'Italia tra venerdì 7 e il weekend: le zone a rischio pioggia

Al via una nuova fase instabile: tra venerdì e il weekend due perturbazioni porteranno piogge e temporali localmente intensi. Le previsioni meteo
Previsione7 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione numero 2 di novembre ha raggiunto l’Italia e in questo venerdì 7 novembre sarà responsabile di un peggioramento con fenomeni localmente intensi a iniziare dalla Sardegna, e in estensione nel corso della giornata alla Sicilia, al Sud, e ai versanti tirrenici.
È l’inizio di una fase molto instabile che ci accompagnerà anche nel corso del fine settimana, con nubi, rovesci e venti a tratti molto intensi al Centro-Sud e sulle Isole. Nella seconda parte di sabato, infatti, un’altra perturbazione associata a un vortice ciclonico in avvicinamento dalle Baleari percorrerà una traiettoria simile, investendo Sardegna, Sicilia, regioni meridionali e spingendosi probabilmente fino a quelle centrali adriatiche. Durante tutto il fine settimana al Nord le condizioni meteo non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, favorevoli a una maggiore diffusione e persistenza di nebbie e nubi basse in pianura, oltre a un graduale aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

Le previsioni meteo per venerdì 7 novembre

In mattinata piogge su Liguria di ponente, Sardegna e Sicilia; nubi in aumento nelle regioni tirreniche, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, ma con la presenza di strati bassi sulle regioni centrali adriatiche. Foschie dense e locali nebbie sulla bassa valle padana, in dissolvimento. Nel pomeriggio le piogge si estendono alle coste di Toscana e Lazio, a Campania e Calabria, in serata anche al resto del Sud. Nella notte locali piogge non escluse anche tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. Possibili temporali, anche forti, tra Sicilia, Calabria e Salento. Resistono i rasserenamenti in Lombardia e al Nord-Est.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, nelle regioni centrali e nelle isole maggiori. Venti in deciso rinforzo sui mari di ponente e al Sud.

Le previsioni meteo per sabato 8 novembre

Tra la notte e il primo mattino ultime precipitazioni tra Abruzzo, Molise e regioni del Sud peninsulare. Strati di nubi basse su Emilia Romagna e Marche, cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con tendenza a un rapido peggioramento su Sardegna e ovest Sicilia dove giungeranno le prime locali piogge. Dal pomeriggio fenomeni più diffusi sulla Sardegna, in successiva estensione alla Campania, nella notte anche al resto della Sicilia, a Basilicata e Puglia. Il tempo resta in prevalenza soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature per lo più stazionarie o in lieve flessione. Venti moderati sui mari di ponente e su quelli meridionali, che risulteranno mossi.

