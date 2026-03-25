Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme

Dopo l'affondo di aria fredda nord-atlantica, nell’ultima parte della settimana sull’Italia le correnti saranno ancora piuttosto fredde e settentrionali. L’afflusso di aria fredda iniziato giovedì 26, inizierà ad attenuarsi gradualmente nel corso del weekend.

Verso il weekend delle Palme le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare: la tendenza meteo

Sabato 28 saranno ancora probabili precipitazioni diffuse in Abruzzo, sul Molise, in Puglia, lungo l’Appennino meridionale, sul nord della Sicilia e sulla Calabria (specie il settore tirrenico meridionale). In Abruzzo e Molise possibili nevicate fino a 700-800 m, sopra 1000-1200 al Sud e in Sicilia. Le temperature tenderanno ad aumentare, in modo più sensibile nei valori massimi delle regioni centro settentrionali. Venti tesi settentrionali sul mare Adriatico centrale, sul basso Tirreno, fino a forti di Maestrale nei canali di Sardegna e di Sicilia.

Gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono per la Domenica delle Palme un’evoluzione verso condizioni meteo generalmente più stabili, e quindi un probabile miglioramento del tempo sulle regioni adriatiche e meridionali. Venti in probabile attenuazione e temperature in rialzo al Centro Sud. Non si esclude un possibile peggioramento a fine giornata in Sardegna e sull’estremo Nordovest.