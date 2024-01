Meteo, dopo il gelo da martedì 23 gennaio assaggio di primavera

All'inizio della prossima settimana sull'Italia prevarrà l'influsso dell'Anticiclone delle Azzorre con correnti atlantiche che porteranno verso l'Italia una massa d'aria di nuovo mite.

Martedì 23 gennaio avremo schiarite al Nord sin dal mattino, un po’ di nubi transiteranno al Centro-Sud senza piogge di rilievo. Temperature in rialzo soprattutto nei valori minimi nelle regioni del Centro-Nord.

Il campo di alta pressione sull’Europa occidentale continuerà ad influenzare il tempo del nostro Paese anche nella parte centrale della settimana quando assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature, in particolare mercoledì 24 gennaio.

Il clima diventerà praticamente primaverile, specie in Sardegna e al Nord-Ovest. Nello scenario più probabile, sull’Italia non transiteranno perturbazione nemmeno nella seconda parte della settimana con temperature sempre per lo più su valori oltre la norma.