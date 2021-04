Meteo, dopo il freddo dal 9 aprile rialzo termico poi perturbazione

Nella parte finale della settimana è previsto il rinforzo dell’alta pressione che garantirà giornate di tempo stabile e soleggiato con venti settentrionali in attenuazione e temperature in graduale rialzo. Giovedì 8 e venerdì 9 aprile il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato con qualche nube in più su Liguria e Toscana. Venerdì inoltre si attiveranno venti di Scirocco al Sud e sulle Isole.

Da venerdì 9 aprile temperature in aumento poi torna la pioggia al Nord



Venerdì nuvole in aumento in Sardegna e al Nordovest. Nel resto del Paese tempo più soleggiato ma dalla sera la nuvolosità si farà strada anche in Toscana e sulle Alpi orientali. Temperature in aumento e venti di Scirocco in rinforzo sui mari intorno alla Sardegna.

Nel corso del prossimo fine settimana del 10-11 aprile l’alta pressione potrebbe indebolirsi e permettere a una perturbazione atlantica di raggiungere l’Italia. Potrebbero tornare piogge in particolare al Nord e in Toscana, con neve sulle Alpi a quote di alta montagna.