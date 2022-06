Meteo, dopo il caldo anomalo dall'8 giugno aria fresca e calo termico di 10 gradi

Dopo il caldo anomalo di questo weekend, che vedrà punte oltre i 35 gradi e addirittura fino a 40 nelle Isole, si profila un radicale cambio di scenario meteo per la prossima settimana. Martedì 7 giugno una perturbazione poterà piogge e temporali al Nord e poi l'aria fresca dall'8 giugno raggiungerà anche il resto del Paese con un crollo delle temperature anche di 10 gradi.

Meteo, martedì 7 giugno temporali al Nord

Martedì giornata con tempo in peggioramento al Nord. Cielo prevalentemente nuvoloso e atmosfera molto instabile. Già dal mattino elevato rischio di piogge rovesci o temporali sulle regioni del Nord. Rischio di fenomeni localmente intensi con forti temporali. In serata situazione in miglioramento con precipitazioni concentrate sulla fascia adriatica del Nordest.

Al Centro-sud più soleggiato e stabile, anche se non sono esclusi nel pomeriggio locali acquazzoni lungo l’Appennino. Le temperature saranno in sensibile calo al Nord, con valori anche sotto la media al Nordovest (poco sopra i 20 gradi). Molto caldo in Sicilia con punte oltre i 35 gradi nelle zone interne. Nel resto d’Italia valori tra 28 e 32-33 gradi. Venti deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche del Nord e rinforzi di brezza lungo i litorali del Centro-sud. Mar Ligure mosso, localmente poco mosso Tirreno Ionio, Canale di Sicilia.

Da mercoledì 8 giugno fine del caldo anomalo con crollo termico di 10 gradi

L’evoluzione successiva mostra ancora qualche incertezza: dopo il passaggio della perturbazione si potrebbe formare un vortice di bassa pressione in scivolamento verso il Centro-sud, determinando anche in queste regioni un aumento dell’instabilità. L’ingresso di aria decisamente più fresca farà calare in modo sensibile le temperature da mercoledì anche al Centro-sud, con un calo anche di 10 gradi rispetto al weekend. In seguito si potrebbe rinforzare l’alta pressione nell’ultima parte della settimana con un graduale rialzo delle temperature.