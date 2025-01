Meteo, domenica maltempo in attenuazione ma le piogge non mollano la presa

Pur attenuandosi gradualmente a partire da sabato, la tempesta continuerà a influenzare le condizioni meteo sull’Italia anche tra domenica - quando il suo centro si sposterà probabilmente verso nord, avvicinandosi alla Sardegna - e l’inizio della prossima settimana.

In particolare, domenica 19 gennaio il maltempo insisterà specialmente sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, anche se dovrebbe farsi meno intenso. Qualche pioggia potrà coinvolgere anche la Puglia e le coste del medio Tirreno, mentre precipitazioni più deboli e isolate potrebbero raggiungere anche l’estremo Nord-Ovest, in particolare tra Liguria di Ponente e Piemonte, con un po’ neve sui rilievi fino a quote intorno agli 800-1.000 metri.

La ventilazione sarà moderata o tesa sui mari di ponente, in rotazione intorno al ciclone: i venti soffieranno da nord sulla Liguria e da sud sul Tirreno e sulle Isole.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

Stando alle attuali proiezioni, lunedì il ciclone dovrebbe attenuarsi ulteriormente ma insisterà probabilmente a ridosso della Sardegna. Sull’Isola saranno quindi ancora possibili piogge e rovesci, anche se più deboli e isolati dei giorni precedenti. Un po’ di piogge probabili tra Puglia, Basilicata e Calabria, sulle coste del medio-alto tirreno, in Liguria e in Piemonte.

In questo contesto le temperature resteranno in generale in linea con le medie stagionali, dunque con un clima di stampo pienamente invernale ma senza un freddo eccessivo.

L’evoluzione successiva è ancora molto incerta. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile martedì 21 gennaio le condizioni meteo dovrebbero risultare ancora a tratti instabili su molte regioni del Centro-Sud, con il rischio di locali piogge, mentre da mercoledì potremmo andare incontro a un miglioramento. Non perdete i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.