Meteo: domenica qualche temporale e caldo in attenuazione, ma per poco. Le previsioni dal 4 agosto

Il temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano ha permesso una generale lieve attenuazione del caldo, passando da valori estremamente elevati a valori più vicini alla norma climatica: anche al Sud, in Sicilia e Sardegna i valori si faranno di qualche grado più bassi, con una ventilazione di Maestrale che insisterà sulle Isole Maggiori. Sarà una domenica instabile con i temporali che potranno interessare ancora i rilievi del Nord, gran parte dell’Appennino e alcune zone interne del Centro e della Isole Maggiori. Per lunedì 5 agosto si conferma un minore rischio di piogge, che dovrebbero essere limitate alle aree montuose del Centro-Sud.

La tendenza per la prossima settimana indica poi una nuova graduale intensificazione del caldo e di condizioni di tempo in prevalenza stabile come conseguenza di una nuova espansione anticiclonica sul Mediterraneo e sull’Italia.

Le previsioni per domenica 4 agosto

Al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Alpi e regioni di Nord-Ovest; poche nubi sparse tra Calabria e Sicilia; ampi spazi di sereno nel resto del Paese. Nel pomeriggio nubi con isolati rovesci o temporali in sviluppo su Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, lungo tutta la dorsale appenninica con il coinvolgimento delle zone interne di Toscana e Lazio. Sporadici rovesci anche sui monti della Sicilia. Tempo più soleggiato con poche nuvole altrove. In serata cessano quasi del tutto le precipitazioni.

Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia; qualche grado in meno anche in Sardegna. Valori massimi per lo più inferiori ai 36 gradi. Venti moderati di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi in Sardegna.

Le previsioni per lunedì 5 agosto

Domani persiste una locale instabilità pomeridiana lungo l’Appennino centrale e meridionale, con isolati temporali; basso rischio di precipitazioni sui rilievi del Nord. Cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna, coste del medio a alto Adriatico e in Toscana; debole nuvolosità sparsa nelle altre regioni, più presente su Alpi orientali e basso versante tirrenico.

Temperature senza grandi variazioni, valori vicini o di pochi gradi superiori alla norma climatica. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole.