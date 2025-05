Meteo, domenica più stabile e caldo in avvicinamento, ma non manca qualche pioggia. Le previsioni dal 25 maggio

Il fine settimana si chiude all’insegna della stabilità, a parte gli ultimi effetti della perturbazione nord africana (la numero 8 del mese), che tenderà ad allontanarsi rapidamente entro il pomeriggio di domenica 25 maggio.

La prossima settimana sarà caratterizzata inizialmente da correnti nord-occidentali che favoriranno ancora un po’ di variabilità a causa del transito della coda di una perturbazione che interesserà lunedì il Nord e martedì anche il Centro e parte del Sud, ma sempre in un contesto di temperature in progressiva crescita fino a valori vicini alla norma.

Le previsioni meteo per domenica 25 maggio

Giornata stabile e soleggiata in gran parte del Paese, a parte il transito di un po’ di nuvole al Nord e, nella prima parte del giorno, anche all’estremo Sud. Pochi i fenomeni rilevanti: solo qualche isolata pioggia al mattino tra Sicilia orientale e bassa Calabria; dal tardo pomeriggio e in serata non si esclude qualche debole pioggia sulle Alpi di confine.

Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora leggermente sotto la media al Nord, nel settore adriatico, al Sud e in Sicilia. Ventoso per Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari fino a molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 26 maggio

Inizio di giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutte le regioni. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle aree montuose, in Liguria e nelle zone interne del Centro-Sud, con possibili isolati rovesci o temporali lungo le Alpi e nell’Appennino centro-settentrionale, in parziale sconfinamento verso l’alta pianura padano-veneta e friulana entro la sera. Nella notte qualche temporale anche nel resto delle pianure del Nord-Ovest e localmente anche in Emilia Romagna.

Temperature massime in leggero aumento al Sud, quasi stazionarie altrove. Ancora un po’ ventoso per Maestrale all’estremo Sud e sulle Isole.