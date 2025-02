Meteo: domenica 9 febbraio forte maltempo soprattutto in Sicilia. La tendenza

Domenica 9 febbraio, il vortice di bassa pressione collegato alla perturbazione nord atlantica dovrebbe andare a posizionarsi tra la Sardegna e la Tunisia, coinvolgendo ancora parte del nostro Paese. In particolare sono attese piogge diffuse e insistenti sulla Sicilia, dove ci sarà il rischio di fenomeni intensi.

A inizio giornata residue precipitazioni interesseranno ancora l’estremo Nord-Ovest, tra Ponente ligure, Piemonte e valle d’Aosta, con neve sui rilievi fino a quote intorno a 700-800 metri; isolate e sporadiche piogge saranno possibili anche in Sardegna.

Nel resto del Paese si profila quindi un tempo più stabile, con ampie schiarite soprattutto al Centro e sul Sud peninsulare.

Sarà una giornata ventosa lungo il Tirreno e in Sicilia per venti tesi di Scirocco, e in Liguria per la Tramontana; i mari di Ponente e il basso Ionio saranno in generale mossi o molto mossi.

La tendenza meteo per i giorni successivi

All’inizio della prossima settimana il vortice ciclonico dovrebbe allontanarsi verso il mar Libico, ma porterà ancora maltempo sulla Calabria meridionale e sul settore orientale della Sicilia, dove le piogge risulteranno quindi particolarmente insistenti. Tempo stabile nel resto d’Italia, con ampie schiarite soprattutto al Centro-Sud e un po’ più nuvole al Nord.

Le temperature saranno per lo più in linea con le medie stagionali: farà ancora un po’ freddo al Nord, dove tra la notte e il primo mattino i valori potranno arrivare intorno allo zero anche in pianura e saranno possibili locali e deboli gelate.

L’evoluzione successiva è al momento piuttosto incerta. Secondo lo scenario che attualmente si profila come più probabile, tra martedì e mercoledì le condizioni meteo potrebbero restare localmente instabili sulle Isole maggiori, con la possibilità di qualche pioggia, e tra giovedì e venerdì le precipitazioni potrebbero coinvolgere anche parte del Centro-Sud peninsulare. Sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa tendenza.