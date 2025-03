Meteo, domenica di maltempo in molte regioni: la tendenza dal 9 marzo

Gli ultimi aggiornamenti confermano che dalla fine di questa settimana si aprirà una fase decisamente più movimentata, che vedrà l’Italia nel mirino di diverse perturbazioni e alle prese con condizioni meteo perturbate e dinamiche anche tra il weekend e buona parte della prossima settimana.

La tendenza meteo da domenica 9 marzo

Dopo un primo sistema perturbato che investirà l’Italia venerdì 7 marzo, portando piogge anche forti in particolare al Sud e sulle Isole, per domenica 9 marzo si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione, ancora più intensa. In particolare, la giornata si aprirà con condizioni meteo per lo più stabili nonostante un diffuso aumento delle nuvole, mentre tra il pomeriggio e la sera si profila un deciso peggioramento.

Le piogge raggiungeranno dapprima la Sardegna, espandendosi poi verso il Nord e le regioni centrali tirreniche e infine, nella notte, investiranno praticamente tutto il Centro-Nord. Il transito della perturbazione, che si profila piuttosto rapido, sarà segnato da piogge localmente intense e nevicate sulle Alpi, anche se a quote medio-alte e in generale al di sopra dei 1.500-1.700 metri. Nella giornata di lunedì 10 marzo il tempo sarà già in miglioramento al Nord, mentre il maltempo si concentrerà tra le regioni centrali e la Campania lasciando ai margini il resto del Sud e la Sicilia.

La fase di maltempo sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti meridionali, che determineranno un nuovo aumento delle temperature al Sud e in Sicilia dove si potrà raggiungere e anche superare la soglia dei 20 gradi: non si esclude che localmente, specie nel nord della Sicilia, ci si avvicini anche ai 25°C.

La tendenza meteo per i giorni successivi, sebbene ancora piuttosto incerta, conferma che la prossima settimana si profila decisamente diversa da quella che stiamo vivendo ora: sull’Italia non tornerà infatti a rinforzarsi l’alta pressione e il Paese dovrà fare i conti con l’arrivo di nuove perturbazioni responsabili di condizioni meteo piovose e un clima meno mite. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli sulle tempistiche e sulle zone che finiranno nel mirino del maltempo.