Meteo, domenica di forte maltempo: le zone a rischio nubifragi

L’intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre), che da giorni insiste sull’Italia, oggi porterà altro maltempo soprattutto al Nordovest, Sud e Isole Maggiori, con piogge che a tratti potrebbero risultare anche intense, specie in Puglia, Basilicata e Calabria. Lunedì la perturbazione comincerà lentamente ad allontanarsi verso la Tunisia, favorendo così un miglioramento del tempo che coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord, mentre piogge residue, a tratti anche intense, insisteranno all’estremo Sud e Isole. Poi, in base alla tendenza attuale, per martedì è possibile un nuovo moderato peggioramento sul versante occidentale del Paese. Nei prossimi giorni le temperature, per lo più stazionarie o in leggero rialzo, oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per domenica 20 ottobre



Domenica graduali schiarite su Venezie e Toscana, con il ritorno del sole entro il pomeriggio. Nel resto d’Italia altra giornata piuttosto nuvolosa, con piogge sparse al Sud, Isole maggiori e, a carattere più isolato, anche al Nordovest, Emilia, Lazio e versante adriatico dell’Appennino Centrale; al mattino possibili piogge di forte intensità nelle aree intorno al Golfo di Taranto. In serata peggiora sulla Calabria ionica, precipitazioni in attenuazione nel resto d’Italia. Temperature massime in rialzo al Nordest, regioni centrali e Sardegna; in lieve calo in gran parte del Sud Peninsulare. Un po’ ventoso su gran parte dei nostri mari, per venti di Scirocco su Ionio, Basso Tirreno, Medio e Basso Adriatico, Tramontana su Ligure, Alto Tirreno e Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 21 ottobre

Lunedì molte nubi su medio versante adriatico, Sud e Isole, con piogge isolate su Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, entroterra pugliese, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna Orientale. Un po’ di nuvole anche nel resto d’Italia, ma con spazio per momenti soleggiati e in generale senza piogge. Temperature massime in lieve crescita in gran parte d’Italia, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Venti moderati di Scirocco su Ionio Calabria e Mare di Sardegna; venti in prevalenza deboli altrove. Poco mossi l’Adriatico centro-settentrionale, il mar Ligure orientale e, sotto costa, anche il Tirreno settentrionale; mossi gli altri bacini, fino a molto mosso lo Ionio.