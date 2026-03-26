Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: la tendenza

Il vortice di aria fredda (perturbazione nr. 9) si allontanerà in direzione della Grecia e dalla Domenica delle Palme avrà termine l’instabilità anche al Sud, dove insisterà una moderata ventilazione di Maestrale, consentendo un generale rialzo delle temperature. Nelle prime ore di domenica però un debole sistema frontale atlantico si avvicinerà dalla Francia e porterà, secondo i dati attuali, un aumento delle nuvole a partire dal Nord-Ovest; il settore meridionale del fronte, diretto verso il Mediterraneo e il Marocco, lambirà la Sardegna e il Tirreno.



A inizio settimana il ritorno di un flusso nordoccidentale indirizzerà verso il nostro Paese un sistema frontale, ma con masse d’aria più mite rispetto alla precedente irruzione di aria artica. Lunedì l’instabilità con nubi e rovesci dovrebbe interessare le isole maggiori e le zone interne e tirreniche del Centro.

Tendenza meteo: domenica delle Palme più stabile

Domenica 29 tempo in generale stabile, con residua nuvolosità all’estremo Sud. Fin dal mattino nuvole in moderato aumento in Sardegna, dove nel corso della giornata non si esclude qualche isolata pioggia; nuvole in transito anche al Nord, più compatte al mattino al Nord-Ovest. Nel resto del Paese cielo poco nuvoloso o velato. Temperature in aumento sia nei valori minime che le massime, quest’ultime in rialzo più marcato al Centro Sud e Sicilia. Venti moderati o tesi settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e sui mari della Sicilia.