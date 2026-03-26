FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: l...

Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: la tendenza

Il vortice di aria fredda attivo in questi giorni sull'Italia si allontanerà verso la Grecia dalla Domenica delle Palme. La tendenza meteo
Tendenza26 Marzo 2026 - ore 12:51 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Marzo 2026 - ore 12:51 - Redatto da Meteo.it

Il vortice di aria fredda (perturbazione nr. 9) si allontanerà in direzione della Grecia e dalla Domenica delle Palme avrà termine l’instabilità anche al Sud, dove insisterà una moderata ventilazione di Maestrale, consentendo un generale rialzo delle temperature. Nelle prime ore di domenica però un debole sistema frontale atlantico si avvicinerà dalla Francia e porterà, secondo i dati attuali, un aumento delle nuvole a partire dal Nord-Ovest; il settore meridionale del fronte, diretto verso il Mediterraneo e il Marocco, lambirà la Sardegna e il Tirreno.

A inizio settimana il ritorno di un flusso nordoccidentale indirizzerà verso il nostro Paese un sistema frontale, ma con masse d’aria più mite rispetto alla precedente irruzione di aria artica. Lunedì l’instabilità con nubi e rovesci dovrebbe interessare le isole maggiori e le zone interne e tirreniche del Centro.

Tendenza meteo: domenica delle Palme più stabile

Domenica 29 tempo in generale stabile, con residua nuvolosità all’estremo Sud. Fin dal mattino nuvole in moderato aumento in Sardegna, dove nel corso della giornata non si esclude qualche isolata pioggia; nuvole in transito anche al Nord, più compatte al mattino al Nord-Ovest. Nel resto del Paese cielo poco nuvoloso o velato. Temperature in aumento sia nei valori minime che le massime, quest’ultime in rialzo più marcato al Centro Sud e Sicilia. Venti moderati o tesi settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e sui mari della Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme
    Tendenza25 Marzo 2026

    Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme

    Nel weekend temperature in graduale rialzo dopo il tracollo termico e i venti intensi. Tempo in miglioramento per la Domenica delle Palme. La tendenza meteo
  • Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora
    Tendenza24 Marzo 2026

    Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora

    La tendenza per l'ultima parte di settimana e dunque per il weekend delle Palme, vede fino a sabato 28 maltempo e nevicate. Domenica 29 migliora.
  • Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h
    Tendenza23 Marzo 2026

    Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h

    La tendenza meteo da giovedì 26 conferma un'irruzione artica sull'Italia con conseguente crollo termico, neve a bassa quota e venti tempestosi.
  • Meteo, colpo di scena: giovedì 26 marzo torna l'inverno
    Tendenza22 Marzo 2026

    Meteo, colpo di scena: giovedì 26 marzo torna l'inverno

    Dopo una prima parte della settimana connotata dalla graduale estensione dell’Anticiclone delle Azzorre, previsto un crollo termico e condizioni di stampo invernale
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme
Tendenza25 Marzo 2026
Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme
Nel weekend temperature in graduale rialzo dopo il tracollo termico e i venti intensi. Tempo in miglioramento per la Domenica delle Palme. La tendenza meteo
Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora
Tendenza24 Marzo 2026
Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora
La tendenza per l'ultima parte di settimana e dunque per il weekend delle Palme, vede fino a sabato 28 maltempo e nevicate. Domenica 29 migliora.
Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h
Tendenza23 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h
La tendenza meteo da giovedì 26 conferma un'irruzione artica sull'Italia con conseguente crollo termico, neve a bassa quota e venti tempestosi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Marzo ore 16:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154