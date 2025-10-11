FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: domenica 12 ottobre con clima mite e bel tempo, ma anche qualche nebbia

Caldo fuori stagione e assenza di piogge significative: quanto durerà questa ottobrata?
Previsione11 Ottobre 2025 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
Domani - domenica 12 ottobre - prevarrà ancora il bel tempo in gran parte d’Italia, con nuvolosità per lo più confinata sulle Isole maggiori, dove si farà sentire l’azione di un vicino vortice di bassa pressione che tuttavia non porterà precipitazioni significative. Sulle pianure del Nord la stabilità atmosferica favorirà la formazione di qualche nebbia nelle prime ore della giornata. Insisterà insomma l’ottobrata che sta garantendo giornate piacevoli in gran parte d’Italia, perché anche le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma, specie al Centro-Nord. Le condizioni di tempo stabile, destinate a insistere anche nella giornata di lunedì, causeranno però un graduale peggioramento della qualità dell’aria, per via del progressivo accumulo di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi.

Le previsioni meteo per domenica 12 ottobre

Domani al mattino cielo piuttosto fosco sulla parte centrale della Pianura Padana per la presenza di nebbie e nubi basse; un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche sulla Sardegna Meridionale, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su alto Piemonte, alta Lombardia e Isole maggiori, comunque senza piogge; in prevalenza sereno sul resto d’Italia.

Temperature senza grandi variazioni e relativamente miti nelle ore pomeridiane, con massime al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Lunedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, in Calabria e nelle Isole maggiori, comunque in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia.
Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.

  • Weekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre
    Previsione11 Ottobre 2025

    Weekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre

    Poche piogge in Sardegna, prevalenza di bel tempo nel resto d'Italia: prosegue l'ottobrata con temperature oltre la media in gran parte del Paese
  • Meteo: clima mite e tanto sole, ma arriva qualche nebbia. Le previsioni da sabato 11 ottobre
    Previsione11 Ottobre 2025

    Meteo: clima mite e tanto sole, ma arriva qualche nebbia. Le previsioni da sabato 11 ottobre

    Anticiclone protagonista nel weekend: condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione. Ancora qualche pioggia in Sardegna
  • Meteo: weekend con l'anticiclone, ancora piogge in Sardegna. Le previsioni da sabato 11 ottobre
    Previsione10 Ottobre 2025

    Meteo: weekend con l'anticiclone, ancora piogge in Sardegna. Le previsioni da sabato 11 ottobre

    Protagonista meteo del weekend, l'anticiclone garantirà tempo stabile praticamente ovunque, con temperature superiori alla media
  • Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da venerdì 10 ottobre
    Previsione10 Ottobre 2025

    Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da venerdì 10 ottobre

    Anticiclone sull'Italia, nel pieno di una vera e propria ottobrata: tanto sole e caldo fuori stagione, ma non per tutte le nostre regioni.
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Tendenza11 Ottobre 2025
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Tendenza10 Ottobre 2025
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Si attenua il caldo fuori stagione: in arrivo nuvole e aria più fresca. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Tendenza9 Ottobre 2025
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Sia domenica 12 che lunedì 13 saranno giornate segnate da tempo stabile, soleggiato e clima mite. Poi da martedì 14 tornano piogge e freddo.
