Meteo, domenica 7 temporali forti in arrivo: ecco dove

Domenica 7 una perturbazione (numero 1 di maggio), il cui nucleo sfilerà al di là delle Alpi, tornerà a lambire l’Italia, portando così un aumento dell’instabilità al Nord, con rovesci e temporali che oltre a bagnare le zone alpine coinvolgeranno anche diverse aree della Pianura Padana. Al Centro e al Sud invece il tempo rimarrà nel complesso asciutto.

Lunedì 8 poi, una seconda perturbazione (numero 2 di maggio) riuscirà ad addentrarsi nel Mediterraneo e a coinvolgere più direttamente l’Italia, portando instabilità, oltre che al Nord, anche nelle regioni centrali e parte del Sud.

Nel corso del weekend le temperature rimarranno nel complesso al di sopra della norma, con valori in molte località caratteristici di fine maggio o inizio giugno, poi a inizio della prossima settimana è atteso un diffuso calo termico che riporterà le temperature su valori normali per il periodo se non leggermente inferiori.

Le previsioni meteo per domenica 7 maggio

Alternanza tra sole e nuvole al Nord e Sardegna, con rovesci e temporali qua e là soprattutto su Alpi, Lombardia, Piemonte, pianura veneta e interno della Sardegna. In prevalenza bello nel resto d’Italia, anche se non mancheranno isolati e brevi temporali pomeridiani sull’Appennino Centrale. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggera crescita invece al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 8

Nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su gran parte del Nord, zone interne del Centro (ma con locali sconfinamenti anche lungo le coste), Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia e in generale vicine ai valori medi stagionali.