Meteo, domenica 7 temporali al Nord. Instabile ad inizio settimana anche al Centro-Sud

L'avvicinamento di una perturbazione domenica 7 riporta rovesci e temporali sulle regioni del Nord. Dopo una breve fase di stabilità accompagnata da temperature oltre la norma, l’Italia si troverà a fare i conti con una situazione decisamente più dinamica a causa della sostanziale assenza di una struttura di alta pressione che favorirà il transito di alcune perturbazioni seguite da afflussi di aria più fresca di origine nord atlantica che determineranno tempo variabile, molto instabile e fresco.

Una prima perturbazione (la n.1 di maggio) sta transitando in queste ore sull’Europa centrale coinvolgendo anche il Nord Italia dove l’instabilità persisterà anche nella giornata di lunedì. Una seconda perturbazione (la n.2) di origine nord africana avanzerà verso le Isole alla fine di domenica per poi interessare più attivamente non solo Sicilia e Sardegna, ma anche il Sud e, più isolatamente, le regioni centrali nel corso di lunedì 8.

Martedì 9, mentre gli effetti di questa seconda perturbazione tenderanno ad esaurirsi gradualmente, il Nord verrà raggiunto da un terzo e più intenso sistema nuvoloso atlantico che, soprattutto dalla seconda parte della giornata, porterà precipitazioni abbondanti a partire dal Nord-Ovest, ma in rapida estensione al resto del Nord e, entro mercoledì, anche al Centro-Sud.

Il vortice depressionario che si formerà successivamente a ridosso della nostra penisola, contribuirà a mantenere condizioni di instabilità nel resto della settimana.

Per quel che riguarda le temperature, se fino a lunedì, nonostante un primo ridimensionamento a partire dalle regioni settentrionali, i valori resteranno ancora relativamente miti, da martedì subiranno un più sensibile calo scendendo anche al di sotto della media.

Le previsioni meteo per domenica 7

Cielo in gran parte nuvoloso al Nord, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite; prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese a parte delle velature passeggere e qualche annuvolamento sparso. Possibili piogge e temporali inizialmente isolati al Nord-Ovest, in estensione a tutto l’arco alpino, il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia e il Veneto occidentale nel corso della giornata; non si escludono fenomeni localmente intensi.

Qualche isolato rovescio possibile anche sui rilievi del Centro e in Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero aumento altrove. Ventoso sui Canali delle isole maggiori.

Le previsioni meteo per lunedì 8

Tempo a tratti instabile con cielo per lo più nuvoloso. Possibili piogge e temporali a carattere sparso e intermittente nel corso della giornata al Centro-Nord, meno probabili su riviere liguri, settore dell’alto Adriatico, coste toscane e marchigiane. Locali piogge o rovesci anche al Sud e sulle Isole. Temperature massime in generale diminuzione, con valori vicini alla norma. Venti deboli o localmente moderati.