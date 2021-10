Meteo, domenica 3 ottobre prime avvisaglie di una fase di maltempo

In questa domenica 3 ottobre prime avvisaglie di una fase di maltempo: graduale peggioramento con qualche pioggia al Nord e sulle regioni tirreniche per l’approssimarsi di un’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di ottobre). La parte più attiva della perturbazione investirà l’Italia tra lunedì e martedì, muovendosi lentamente verso est, e coinvolgerà inizialmente il Nord-Ovest e la Toscana, e poi successivamente anche il Nord-Est.

In queste regioni ci attende una fase di maltempo con rischio di forti temporali e notevoli accumuli di pioggia, in grado di provocare localmente criticità e disagi. Nonostante il maltempo la giornata di lunedì sarà relativamente mite, con temperature nella norma o superiori, perché la perturbazione in arrivo sarà accompagnata da intensi dei venti meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 3 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in quasi tutte le regioni settentrionali, tranne in Emilia Romagna, con piogge deboli e intermittenti al Nord-Ovest e in Friuli. Sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali adriatiche, in Puglia e Sardegna. Nuvolosità variabile in Umbria, Toscana, Lazio e Campania, con qualche pioggia isolata; più instabile con rovesci e temporali sparsi in Calabria e Sicilia.

Temperature ancora oltre la norma in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Venti in prevalenza moderati meridionali; mari mossi, tranne lo Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 4 ottobre

Prevalenza di tempo bello al Sud e regioni centrali adriatiche. Da nuvoloso a coperto altrove; rovesci e forti temporali al Nord-Ovest e in Toscana, con rischio di nubifragi soprattutto in Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia; a carattere più isolato qualche rovescio entro il pomeriggio anche su Venezie e Sardegna. In serata tempo in peggioramento al Nord-Est, con rischio di temporali anche intensi.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento nonostante il maltempo. Venti tesi o forti di Scirocco su Tirreno, Mar Ligure e Sicilia; in rinforzo anche in Adriatico.