Meteo, domenica 3 marzo con forte maltempo e rischio nubifragi. Arriva anche tanta neve e vento forte

Una nuova intensa perturbazione atlantica avanza sull’Italia: nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, porterà piogge diffuse, e a tratti intense, soprattutto al Nord, sul medio versante tirrenico e in Sardegna, con abbondanti nevicate sulle Alpi e vento forte su gran parte del Centro-Sud e Isole.

Prima di abbandonare la nostra Penisola, lunedì la perturbazione porterà ancora piogge su molte regioni del Paese, da nord a sud.

Il maltempo tenderà poi ad attenuarsi nella parte centrale della settimana, tra martedì e giovedì, anche se non mancheranno alcuni momenti piovosi, specie martedì al Nord e mercoledì al Centro. Nei primi giorni della prossima settimana è atteso anche un po’ di freddo, comunque non eccessivo, con temperature quasi dappertutto in calo.

Le previsioni meteo per domenica 3 marzo

Oggi al mattino bel tempo al Sud, nuvole altrove: piogge sparse al Nord-Ovest e in Sardegna, con neve sulle zone alpine oltre 1.000-1.300 metri. Nel pomeriggio piogge in estensione al Nord-Est, in Toscana e sull’alto Lazio, a tratti intense soprattutto in Liguria, Piemonte, Toscana e Sardegna; nevicate oltre 1.000-1.400 metri su tutto l’Arco Alpino e l’Appennino settentrionale. In serata pioverà anche su resto del Centro, in Campania e in Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e Sardegna, stazionarie o in lieve crescita altrove. Venti intensi dai quadranti meridionali su tutti i mari, anche burrascosi su Sardegna, Alto Tirreno, Liguria; mari in prevalenza molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 4 marzo

Domani le nuvole avranno la meglio su tutta Italia. Al Nord piogge isolate al mattino su gran parte del territorio, a eccezione della Liguria, con deboli nevicate sulle Alpi oltre 700-1.200 metri; piogge qua e là, nel corso del giorno, anche su tutte le regioni del Centro-Sud e le Isole, con nevicate su zone appenniniche e montagne di Sicilia e Sardegna oltre 1.000-1.200 metri. Temperature massime in calo al Centro-Sud, nelle Isole e in Emilia Romagna; in rialzo al Nord-Ovest.