Meteo, domenica 28 e lunedì 29 agosto tra sole e temporali sparsi

Domenica 28 sarà caratterizzata da tanta instabilità, con la formazione di numerosi temporali pomeridiani, a causa degli strascichi della perturbazione che nelle ultime ore ha lambito l’Italia.

Lunedì 29 avremo una situazione meteo più stabile e soleggiata, grazie a un generale rialzo della pressione, ma già per martedì 30 è attesa una perturbazione che riporterà piogge diffuse al Nord e successivamente, mercoledì, un nuovo aumento dell’instabilità anche al Centro-Sud.

Nei prossimi giorni le temperature rimarranno in generale vicine ai valori medi stagionali, nella norma o di poco oltre: si farà sentire quindi un po’ di caldo che, però, non sarà intenso.

Le previsioni meteo per domenica 28

Bello e soleggiato in Sardegna. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con numerosi improvvisi acquazzoni e temporali che, specie al pomeriggio, bagneranno qua e là Alpi, Venezie, Emilia Romagna e praticamente tutte le regioni del Centro-Sud.

Temperature massime in diminuzione al Sud, con poche variazioni nel resto del Paese. Venti in prevalenza deboli, salvo locali e temporanei rinforzi in presenza di attività temporalesca.

Le previsioni meteo per lunedì 29

Tempo in parziale miglioramento. Al mattino un po’ di nuvolosità su Venezie ed Emilia, con possibili residui rovesci o temporali tra Romagna e nord delle Marche, più isolati anche tra Ferrarese, coste del Veneto e Venezia Giulia; rischio di locali rovesci o temporali in Puglia, specie lungo le coste adriatiche; altrove tempo più soleggiato con schiarite anche ampie.

Nel pomeriggio la nuvolosità in sviluppo sui rilievi e sulle zone interne della penisola, mentre in gran parte della Val Padana, nelle zone costiere e nelle Isole prevarranno le schiarite; isolati e brevi rovesci o temporali possibili su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Alpi Marittime, zone interne appenniniche, Golfo di Taranto. In serata fenomeni quasi ovunque in esaurimento.

Temperature senza grosse variazioni, sempre su valori estivi con massime quasi ovunque comprese tra 27 e 32 gradi. Venti deboli salvo rinforzi da est-sudest nei canali delle Isole dove i mari saranno localmente mossi; calmi o poco mossi i restanti bacini.