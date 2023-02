Meteo, domenica 26 febbraio torna l'inverno. In arrivo freddo e neve

Fino a sabato 25 febbraio sull’Italia resisterà l’alta pressione che, per quanto indebolita, impedirà alle perturbazioni di investire l’Italia, dove quindi le piogge saranno poche nonostante una diffusa nuvolosità, specie al Centro-Nord. Da domenica 26 invece si conferma un deciso peggioramento a causa di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale (perturbazione nr.8) e del contemporaneo arrivo dal Nord Europa di un fronte freddo, seguito da aria artica (perturbazione nr. 9), con venti intensi e temperature in brusco calo.

Il maltempo di domenica investirà in particolare l’estremo Nord-Ovest e il Centro-Sud, con nevicate abbondanti su Alpi occidentali e Appennino settentrionale.

Le previsioni meteo per venerdì 24 febbraio

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord, Umbria e regioni centrali tirreniche, con qualche debole pioggia in Friuli e al Nord-Ovest, più insistente in Liguria; nebbie in mattinata in Veneto, Emilia Romagna e zone interne del Centro; nuvolosità sparsa in Sardegna e Campania, poco nuvoloso altrove. In serata qualche pioggia anche su Toscana e Marche.

Temperature massime in aumento al Sud e nelle Isole; venti di Scirocco in graduale rinforzo.

Le previsioni meteo per sabato 25 febbraio

Prevalenza di tempo soleggiato al Sud peninsulare. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno qualche debole pioggia su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.

Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita, dappertutto al di sopra delle medie stagionali. Ventoso per venti meridionali al Sud e nelle Isole.