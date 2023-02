Meteo, domenica 26 febbraio di maltempo, freddo e forti venti

Domenica 26 febbraio di maltempo sull’Italia dove si faranno sentire gli effetti di due diverse perturbazioni: un vortice di bassa pressione si avvicinerà infatti da ovest, mentre dal Nord Europa arriverà un fronte freddo seguito da gelide correnti artiche che causeranno un brusco e diffuso calo termico. La giornata sarà quindi nuvolosa e piovosa in gran parte d’Italia, con venti intensi su tutti i nostri mari e nevicate sulle Alpi occidentali e in Appennino, anche a bassa quota al Nord.

La fase di maltempo invernale insisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, sebbene le proiezioni odierne indichino che si concentrerà soprattutto al Centro-Sud mentre per il Nord si prospetta un’altra fase con scarse precipitazioni.

Le previsioni meteo per domenica 26 febbraio

Prevalenza di nuvole sull’Italia con ampie schiarite sulle regioni del Triveneto e da metà giornata anche in Sicilia. Piogge sparse su gran parte del Centro-Sud, con fenomeni meno probabili e diffusi in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Al Nord precipitazioni sparse in Emilia Romagna, Piemonte occidentale e Liguria con neve sui rilievi a quote via via più basse fino anche in pianura in serata.

Ventoso su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud; un po’ ventoso anche in Val Padana. Temperature massime in diffuso e deciso calo, specie nelle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 27 febbraio

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse su gran parte del Centro-Sud e Isole, a eccezione della Toscana, con nevicate oltre 400-800 metri sull’Appennino Umbro-Marchigiano, oltre 800-1200 metri sull’Appennino Abruzzese e Molisano; deboli nevicate fino a quote molto basse anche su Alpi occidentali e Appennino Emiliano.

Temperature minime ovunque in diminuzione; massime in calo al Sud, con poche variazioni altrove.